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Inflación de julio: qué espera el Gobierno y por qué Caputo asegura que la desinflación continuará

El ministro de Economía anticipó el dato que esta tarde dará a conocer el INDEC. Al respecto, reconoció que puede subir un poco respecto de junio, pero se mostró confiado en la tendencia hacia la baja.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo asegura que está funciconando el "plan de estabilización" y relativizó una eventual suba de la inflación de julio. Foto: Archivo.

El Gobierno relativiza una leve suba que podría mostrar la inflación del mes de julio una vez que el INDEC dé a conocer el dato oficial esta tarde, a partir de las 16. En la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda confían en que pese a las nuevas cifras, el "plan de estabilización" está funcionando y que la tendencia de los precios, en lo sucesivo, seguirá a la baja.

Leé también La inflación mayorista fue la más baja en cuatro meses y cerró junio en 1,1%
El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

Según el titular del Palacio de Hacienda, el número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del séptimo mes del año “da entre 1,9 y 2,3%. Estará más o menos por ahí, seguramente”.

“Lo importante -anticipó Caputo- es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación. Nos sentimos cómodos con la política fiscal y monetaria que estamos llevando a cabo e inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Hay que mantener el rumbo”, afirmó el funcionario.

Cuál fue la inflación de junio y qué pasó en julio

El INDEC difunde todos los meses el IPC y esta tarde dará a conocer el correspondiente a julio, luego de que las principales estimaciones privadas ubicaran la inflación mensual cerca del 2%. El dato permitirá conocer si la desaceleración de los últimos meses logró sostenerse.

Las proyecciones privadas que toma el Banco Central con el REM anticipaban una variación de precios de entre 1,9% y 2,1%, en línea con las expectativas relevadas previamente por el Banco Central, similar a los números anunciados previamente por el ministro Caputo en Córdoba.

El dato tendrá especial relevancia porque permitirá determinar si la inflación consiguió mantenerse alrededor del 2% después de la desaceleración registrada durante los últimos meses.

En junio, el IPC nacional había roto la barrera del 2 % por primera vez desde que asumió el gobierno de Javier Milei, marcando un índice general de aumento de precios en un promedio de 1,9%. Ese porcentaje había marcado una baja después del 2,1% que se había registrado en el mes de mayo y del 2,6% de abril.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Inflación de Julio: El gobierno anticipa un índice entre 1,9% y 2,3%, reconociendo una leve suba respecto a junio.
  • Confianza en el Plan: A pesar de la posible variación, las autoridades sostienen que la tendencia general de los precios se mantiene a la baja gracias al plan de estabilización.
  • Expectativa del INDEC: Se aguarda el dato oficial de inflación de julio, que el organismo dará a conocer hoy a las 16 horas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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