Inflación de julio: qué espera el Gobierno y por qué Caputo asegura que la desinflación continuará

Cuál fue la inflación de junio y qué pasó en julio

El INDEC difunde todos los meses el IPC y esta tarde dará a conocer el correspondiente a julio, luego de que las principales estimaciones privadas ubicaran la inflación mensual cerca del 2%. El dato permitirá conocer si la desaceleración de los últimos meses logró sostenerse.

Las proyecciones privadas que toma el Banco Central con el REM anticipaban una variación de precios de entre 1,9% y 2,1%, en línea con las expectativas relevadas previamente por el Banco Central, similar a los números anunciados previamente por el ministro Caputo en Córdoba.

El dato tendrá especial relevancia porque permitirá determinar si la inflación consiguió mantenerse alrededor del 2% después de la desaceleración registrada durante los últimos meses.

En junio, el IPC nacional había roto la barrera del 2 % por primera vez desde que asumió el gobierno de Javier Milei, marcando un índice general de aumento de precios en un promedio de 1,9%. Ese porcentaje había marcado una baja después del 2,1% que se había registrado en el mes de mayo y del 2,6% de abril.