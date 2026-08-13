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La polémica frase de Facundo Moyano contra Eva Bargiela que dejó a todos en shock: así reaccionó ella

Facundo Moyano se refirió de forma despectiva a su ex, Eva Bargiela. La modelo le contestó con firmeza.

13 ago 2026, 12:11
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La polémica frase de Facundo Moyano contra Eva Bargiela que dejó a todos en shock: así reaccionó ella.

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Facundo Moyano volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por declaraciones sobre sus relaciones pasadas que incluyeron una mención despectiva hacia Eva Bargiela. El exdiputado fue invitado a A la Barbarossa (Telefe) en el marco del escándalo con Candela Arizaga y allí lanzó frases que generaron un fuerte repudio.

Durante la entrevista, el ex diputado expresó su malestar por los rumores que lo vinculan con mujeres solo por cuestiones económicas: "Lo que más me molestó es que no crean que yo pueda estar en una relación sin pagarle. Está mal, lo digo en serio". Fue entonces cuando disparó contra su exesposa: "Las mujeres con las que estuve, incluída mi ex esposa, que esposa le queda grande... todas cuando estaban conmigo eran gatos porque yo les pagaba, porque las tenia de cartel".

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Indignado, agregó: "Lo han dicho hasta con Susana, que no fue mi pareja, dijeron que fue a una fiesta por yo le había pagado, todo por este prejuicio de que los sindicalistas son malos".

La fuerte respuesta de Eva Bargiela a Facundo Moyano

Consultada por Intrusos (América TV) tras la repercusión de las declaraciones, Eva Bargiela eligió tomar distancia del tema desde el buen momento personal y profesional que atraviesa: "Te pido un millón de disculpas, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso, no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo".

Bargiela remarcó que Moyano ya no forma parte de su vida: "Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia, hacia mi pareja. Tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz, tengo un bebé sano, como que todo eso para mí… no me interesa, no tengo ni una opinión formada".

Hacia el final, subrayó que esa etapa quedó atrás: "Fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás. Yo la pasé mal en un momento porque son etapas, gracias a Dios, mi vida se acomodó, se encauzó, estoy muy contenta con mucho trabajo".

Por el momento, Bargiela optó por no darle mayor entidad al tema y mantenerse enfocada en su presente, mientras Moyano continúa en el ojo de la tormenta mediática por el escándalo con Candela Arizaga.

     

 

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