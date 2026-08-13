La polémica frase de Facundo Moyano contra Eva Bargiela que dejó a todos en shock: así reaccionó ella.

Bargiela remarcó que Moyano ya no forma parte de su vida: "Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia, hacia mi pareja. Tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz, tengo un bebé sano, como que todo eso para mí… no me interesa, no tengo ni una opinión formada".

Hacia el final, subrayó que esa etapa quedó atrás: "Fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás. Yo la pasé mal en un momento porque son etapas, gracias a Dios, mi vida se acomodó, se encauzó, estoy muy contenta con mucho trabajo".

Por el momento, Bargiela optó por no darle mayor entidad al tema y mantenerse enfocada en su presente, mientras Moyano continúa en el ojo de la tormenta mediática por el escándalo con Candela Arizaga.