Su hija de 8 años escuchó los gritos y se dirigió hacia el sistema desde el que podían observarse las cámaras de seguridad de la propiedad.

“Había cámaras por todos lados, inclusive en el cuarto”, indicaron fuentes con acceso al expediente citadas por Clarín.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, la pequeña habría presenciado a través de las imágenes el ataque que sufría su madre dentro del dormitorio.

La nena no ingresó a la habitación. En cambio, corrió a buscar a su hermano de 21 años, que se encontraba durmiendo. Lo despertó y le contó lo que había visto.

La nena despertó a su hermano y él llamó al 911

Revelaron cómo la nena de 8 años descubrió que su papá asesinó a su mamá en Villa Devoto. (Foto: A24.com)

A las 6.50, el joven se comunicó con el 911 y alertó sobre lo que acababa de ocurrir dentro de su casa. Durante la llamada manifestó que su papá había matado a su madre y luego había escapado del domicilio. También explicó a los operadores que estaba durmiendo cuando su hermana menor lo despertó y le informó sobre el ataque.

La comunicación activó un operativo de emergencia. Efectivos de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME se dirigieron hasta la vivienda. Cuando ingresaron encontraron a Romina Calvo gravemente herida.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que la mujer presentaba heridas de arma blanca y una importante pérdida de sangre. Los médicos constataron su fallecimiento en el lugar. “No pudimos hacer nada”, señaló Crescenti.

Las primeras informaciones señalan lesiones en el cuello y el abdomen. De todos modos, la autopsia deberá determinar la causa precisa de la muerte y establecer la mecánica del ataque.

El acusado escapó y lo encontraron gravemente herido

Para cuando llegaron los primeros policías, Verón ya había abandonado la vivienda. Los agentes desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y consiguieron localizarlo a unos 200 metros de la escena del crimen.

El hombre presentaba graves heridas cortantes que, según la hipótesis inicial, habrían sido autoinfligidas después del ataque contra su esposa. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado.

En el recorrido realizado por el sospechoso también fueron observadas manchas de sangre. Los investigadores secuestraron un cuchillo de gran tamaño que será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma utilizada para asesinar a Calvo.

El interrogante detrás de las cámaras instaladas dentro de la casa

Uno de los elementos que ahora adquiere especial importancia para los investigadores es justamente el sistema de cámaras que permitió a la hija de la víctima advertir lo que estaba ocurriendo.

Fuentes de la causa indicaron que había dispositivos instalados en diferentes sectores de la propiedad, incluso dentro del dormitorio. Los investigadores intentarán determinar qué imágenes quedaron almacenadas y si el sistema registró la secuencia completa del femicidio, ya que ese material podría transformarse en una prueba central.

También resta establecer por qué había cámaras dentro de distintos ambientes de la vivienda.

Una testigo escuchó un grito durante la madrugada

Una trabajadora de una panadería cercana aportó otro dato sobre los momentos previos al despliegue policial. “Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más”, contó la mujer a A24.

La testigo aseguró que no conocía personalmente a la familia y destacó que la Policía llegó rápidamente después del llamado al 911.

Investigan qué ocurrió antes del femicidio

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N°79, encabezada por Carolina Petracca.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió durante las horas previas al crimen, si existían antecedentes de violencia dentro de la pareja y cuál fue el desencadenante del ataque.

También serán fundamentales las pericias sobre el cuchillo secuestrado, el análisis de la vivienda, la autopsia y, especialmente, las grabaciones de las cámaras de seguridad.