“Desde 1994 que no lo veía así”, comentó, entre la nostalgia y el asombro. Y, con algunas lágrimas, sobre el final, agradeció el gesto y pidió: “Bueno, no me muestres más”.

El video no solo conmovió por su intensidad afectiva, sino que también reavivó una conversación en redes sobre cómo estas herramientas digitales están transformando nuestra relación con los recuerdos, el duelo y la memoria.