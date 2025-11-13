Tené cuidado con lo que decís: la Luna y Mercurio te pueden jugar en contra en tu signo

La cuadratura entre la Luna y Mercurio se siente como un corto circuito emocional: lo que pensás no coincide con lo que sentís, y lo que querés decir no siempre sale como esperabas.
Un tránsito tenso altera la comunicación y vuelve todo más confuso en la Luna y Mercurio. Así te afecta y cómo evitar malentendidos.
Foto: Luna y Mercurio, signos.
Es un tránsito que afecta la comunicación, la claridad mental y las respuestas emocionales. No es extraño que hoy te cueste concentrarte, que leas algo “con otro tono” o que un mensaje bienintencionado termine generando confusión.
La Luna representa la emoción, la sensibilidad y las necesidades internas.
Mercurio rige la palabra, las ideas y la lógica.
Cuando se tensan, aparece el caos.
Porque amplifica esa sensación de “no me estás entendiendo”, incluso cuando las intenciones son buenas.
Es común sentir:
Confusión mental
Dudas repentinas
Dificultad para expresarse
Sensibilidad exagerada a los comentarios
Mensajes que suenan más duros de lo pensado
Pensamientos circulares
En términos simples: la cabeza va a un ritmo y el corazón a otro.
Malentendidos digitales
Mensajes que se interpretan con otro tono, chats que suben de nivel sin querer, errores en mails o respuestas impulsivas.
Sensación de saturación mental
Hoy todo parece más difícil de ordenar. Desde una lista de tareas hasta una charla cotidiana.
Dudas emocionales
Pequeñas inseguridades se amplifican. No tomes eso como verdad absoluta: es efecto del tránsito.
Ruido en las relaciones
No es un día ideal para conversaciones profundas. Todo suena más personal.
1. Leé dos veces antes de enviar
Especialmente mensajes largos o sensibles.
2. No te tomes todo literalmente
Si algo te sonó feo, esperá. Quizás no fue la intención.
3. No fuerces conversaciones importantes
Si podés posponerlas, hacelo.
4. Prestá atención a tu diálogo interno
Las dudas de hoy no son necesariamente reales.
5. Hidrátate, descansá y desconectá un poco
Mercurio ama la claridad, y esta llega con calma.
Aunque parece un tránsito inconveniente, tiene un costado productivo: te invita a revisar cómo comunicás tus emociones.
Prestar atención a tus palabras —y a cómo las recibís— puede ayudarte a construir vínculos más transparentes y menos reactivos.
Hoy la consigna es simple: menos impulso, más intención.
¿Afecta más a ciertos signos?
Sí: Géminis, Virgo, Cáncer y Piscis suelen sentirlo con más fuerza.
¿Conviene hablar de temas delicados?
No. Mejor esperar a que pase la tensión.
¿Puede causar ansiedad?
Sí, sobre todo por el exceso mental. La respiración ayuda.
¿Qué hacer si surge una discusión?
Pausar. Responder después.
¿Cuánto dura el tránsito?
Entre unas horas y un día entero según la intensidad.