ASTROLOGÍA

Tené cuidado con lo que decís: la Luna y Mercurio te pueden jugar en contra en tu signo

Un tránsito tenso altera la comunicación y vuelve todo más confuso en la Luna y Mercurio. Así te afecta y cómo evitar malentendidos.

Foto: Luna y Mercurio, signos.

La cuadratura entre la Luna y Mercurio se siente como un corto circuito emocional: lo que pensás no coincide con lo que sentís, y lo que querés decir no siempre sale como esperabas.

Es un tránsito que afecta la comunicación, la claridad mental y las respuestas emocionales. No es extraño que hoy te cueste concentrarte, que leas algo “con otro tono” o que un mensaje bienintencionado termine generando confusión.

La Luna representa la emoción, la sensibilidad y las necesidades internas.

Mercurio rige la palabra, las ideas y la lógica.

Cuando se tensan, aparece el caos.

Luna y Mercurio en tu signo: ¿Por qué este tránsito complica la comunicación?

Porque amplifica esa sensación de “no me estás entendiendo”, incluso cuando las intenciones son buenas.

Es común sentir:

  • Confusión mental

  • Dudas repentinas

  • Dificultad para expresarse

  • Sensibilidad exagerada a los comentarios

  • Mensajes que suenan más duros de lo pensado

  • Pensamientos circulares

En términos simples: la cabeza va a un ritmo y el corazón a otro.

Cómo puede influir en tu día a día

Malentendidos digitales

Mensajes que se interpretan con otro tono, chats que suben de nivel sin querer, errores en mails o respuestas impulsivas.

Sensación de saturación mental

Hoy todo parece más difícil de ordenar. Desde una lista de tareas hasta una charla cotidiana.

Dudas emocionales

Pequeñas inseguridades se amplifican. No tomes eso como verdad absoluta: es efecto del tránsito.

Ruido en las relaciones

No es un día ideal para conversaciones profundas. Todo suena más personal.

Consejos prácticos para sobrevivir al tránsito

1. Leé dos veces antes de enviar

Especialmente mensajes largos o sensibles.

2. No te tomes todo literalmente

Si algo te sonó feo, esperá. Quizás no fue la intención.

3. No fuerces conversaciones importantes

Si podés posponerlas, hacelo.

4. Prestá atención a tu diálogo interno

Las dudas de hoy no son necesariamente reales.

5. Hidrátate, descansá y desconectá un poco

Mercurio ama la claridad, y esta llega con calma.

La oportunidad detrás del caos

Aunque parece un tránsito inconveniente, tiene un costado productivo: te invita a revisar cómo comunicás tus emociones.

Prestar atención a tus palabras —y a cómo las recibís— puede ayudarte a construir vínculos más transparentes y menos reactivos.

Hoy la consigna es simple: menos impulso, más intención.

FAQ

¿Afecta más a ciertos signos?

Sí: Géminis, Virgo, Cáncer y Piscis suelen sentirlo con más fuerza.

¿Conviene hablar de temas delicados?

No. Mejor esperar a que pase la tensión.

¿Puede causar ansiedad?

Sí, sobre todo por el exceso mental. La respiración ayuda.

¿Qué hacer si surge una discusión?

Pausar. Responder después.

¿Cuánto dura el tránsito?

Entre unas horas y un día entero según la intensidad.

