Astrología: qué tipo de helado sos según tu signo del zodíaco

Porque sí, los astros también se manifiestan en los antojos. Cada signo tiene una forma única de buscar placer, de disfrutar lo simple y de saborear la vida. Desde el helado que elegís en una tarde calurosa hasta el topping que no podés dejar de agregar, todo dice algo de tu energía. Este horóscopo dulce no pretende predecir el futuro, sino recordarte que el placer también puede ser una forma de autoconocimiento.