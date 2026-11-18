Vivi vivía en São Conrado, en la zona sur de Río, y había encontrado en las redes sociales un espacio para desarrollar su interés por la moda y la creación de contenido.

En una entrevista con el perfil The Code Rio, de Instagram, había contado cómo combinaba sus estudios universitarios con su faceta creativa. "El Derecho me enseñó a ser más analítica, curiosa y a prestar atención a los detalles", explicó.

Luego, al referirse a su vínculo con la moda, agregó: "Pero es en la moda y en la creación de contenido donde puedo explorar mi lado más creativo, testear ideas, contar historias y transformar referencias en algo propio".

También había señalado a su madre como una de sus principales inspiraciones dentro del universo de la moda, según consignó el medio brasileño G1.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del ambiente social y mediático de Brasil le dedicaron mensajes de despedida. Una de ellas fue Narcisa Tamborindeguy, quien publicó en sus historias de Instagram: "Para siempre en falta, nuestro pequeño ángel, Vivi Motta".

También expresaron su dolor la conductora Márcia Goldschmidt, la influencer Nicole Bahls, y su amiga cercana Giovanna Chaves, que compartió homenajes en sus redes. Luciana Gimenez y Schynaider Moura también reaccionaron a la noticia.

Entre los mensajes más conmovedores estuvo el de su amigo Roger Rangel, quien escribió: "Hay despedidas que la razón no puede comprender y dolores que las palabras nunca podrán expresar", según informó G1.

El último adiós se realizó el miércoles 11 de noviembre en el Crematório São Francisco Xavier, ubicado en el barrio del Caju, en Río de Janeiro. La ceremonia tuvo lugar entre las 15.10 y las 18, en la capilla A Premium, de acuerdo con la información del crematorio y los reportes de los medios Veja y G1.

Mientras tanto, la causa de su muerte continúa sin una comunicación oficial, en medio de la conmoción que provocó su partida a tan corta edad.