Con estos posteos, Mariana Fabbiani dejó ver cómo transita este momento: entre la fe, el agradecimiento a quienes los acompañan y el pedido de buena energía para su marido, Mariano Chihade, mientras la familia espera los próximos pasos médicos.

Qué dice el parte médico de Mariano Chihade, internado en Fleni

El mensaje de Mariana Fabbiani llega horas después de conocerse el estado de salud del productor televisivo Mariano Chihade. El parte médico, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni, sede Belgrano, indica: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios”. Según el documento, el motivo fue una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro.

El comunicado agrega que “actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica” y que “el paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.