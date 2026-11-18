De acuerdo con su relato, la adolescente llegó a su casa durante la madrugada y, en principio, no manifestó sentirse mal. Sin embargo, poco después comenzó a vomitar y su estado generó preocupación.

Qué pasó con Kiara Farías después de la fiesta de 15

María contó que alrededor de las 3.30 se comunicó con su hija porque todavía no había regresado. En esa conversación, Kiara le dijo que estaba volviendo y que se había demorado porque estaba buscando a su primo.

La adolescente finalmente llegó a su casa y, según recordó su mamá, no le comentó que estuviera descompuesta ni que sintiera algún malestar.

Sin embargo, al ingresar al baño comenzó a vomitar. "Entró al baño y vomitó; le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Ella no tomaba y sabía que no debía hacerlo", relató.

La mujer explicó que se quedó acostada junto a su hija hasta las 7 de la mañana. Luego, alrededor de las 11, volvió a acercarse a su habitación para despertarla.

"Quise despertarla, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!, pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada", recordó con dolor.

Ante la situación, le pidió a su sobrino que se comunicara con el padre de la adolescente y dieron aviso al servicio de emergencias a través del 911.

Los intentos de reanimación y la llegada de la Policía

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales llegaron a la vivienda familiar e intentaron reanimar a la adolescente mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, Kiara no respondió. Luego, los profesionales médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) continuaron con las maniobras de reanimación y estimulación cardíaca.

"Nos hicieron salir de la habitación", contó María sobre esos momentos. Finalmente, los profesionales le comunicaron que su hija había fallecido.

La causa quedó bajo investigación judicial para determinar qué provocó la muerte de la adolescente y establecer si existió algún factor relacionado con lo que ocurrió durante la fiesta.

Cuándo estarán los resultados de la autopsia de Kiara Farías

La investigación deberá esperar los resultados de los estudios anatomopatológicos para avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

Según informó el medio mendocino Uno, a partir de un informe oficial de la Fiscalía, los peritos estiman que los análisis podrían demorar al menos 45 días.

Los estudios se realizarán sobre distintas muestras extraídas del cuerpo de la adolescente, entre ellas tejidos de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro. También se analizarán fluidos y se realizará un hemocultivo.

Estos procedimientos permitirán buscar indicios que ayuden a establecer qué provocó el fallecimiento y determinar si Kiara había ingerido alguna sustancia durante el cumpleaños.