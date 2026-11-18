La misión la llevará hasta el rancho familiar de Jack, ubicado en Montana, donde el actor pasará las fiestas navideñas rodeado de sus seres queridos.

El problema comienza cuando un acosador amenaza la seguridad del protagonista. Ante esa situación, la protección deberá mantenerse bajo cierta discreción para evitar que los familiares de Jack se preocupen por lo que está ocurriendo.

Es entonces cuando aparece el elemento que dará forma a la comedia romántica: Hanna y Jack decidirán fingir que son pareja.

La relación ficticia les permitirá mantener las apariencias mientras la guardaespaldas cumple con su trabajo. No obstante, lo que inicialmente será una estrategia para proteger al actor comenzará a generar situaciones difíciles de controlar.

El detalle de la historia que conecta romance, peligro y Navidad

Uno de los aspectos particulares de Cómo proteger a una estrella será la manera en que combinará dos elementos que habitualmente aparecen en producciones diferentes: la protección frente a una amenaza y el desarrollo de una relación sentimental.

Por un lado, Hanna deberá mantenerse atenta a cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de Jack. Por otro, tendrá que interpretar un papel completamente diferente al de una profesional de seguridad.

Así, la producción apostará por una combinación de romance, humor y algunas situaciones de suspenso vinculadas con la amenaza que enfrenta Jack.

Mientras Hanna deberá cumplir con su responsabilidad profesional, Jack tendrá que acostumbrarse a compartir buena parte de su vida cotidiana con alguien que llegó inicialmente para protegerlo.

Cuándo se estrena Cómo proteger a una estrella en Netflix

La fecha de lanzamiento ya está confirmada. Cómo proteger a una estrella llegará a Netflix el miércoles 18 de noviembre de 2026.

La película estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming, por lo que quienes quieran verla deberán contar con una suscripción activa al servicio.

Su estreno se producirá en noviembre, en el período previo a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando las producciones ambientadas en las fiestas comienzan a ganar protagonismo dentro de los catálogos de entretenimiento.

Con una historia que combina romance, humor y una amenaza que obliga a los protagonistas a mantener las apariencias, la película se incorporará a las opciones navideñas de Netflix para 2026.

Quiénes forman parte del elenco de Cómo proteger a una estrella

Leighton Meester

Jared Padalecki

Andie MacDowell

CM Punk

Noah LaLonde

Toby Sandeman

Rachael Ancheril

Shaun Johnston

Siobhan Williams

Greg Lawson

Tráiler oficial de Cómo proteger a una estrella en Netflix