El Centro Cultural Recoleta es, desde comienzos de los años 80, un espacio emblemático de la vida de la Ciudad de Buenos Aires que sigue sorprendiéndonos, en este caso con dos nuevas muestras.
“Slip Touch” y “TrashGuzmania 2001-2030” se exhiben en el emblemático espacio y pueden visitarse de manera gratuita de martes a domingo.
El Centro Cultural Recoleta presenta dos nuevas muestras (Foto: Linda de Buenos Aires).
El Centro Cultural Recoleta es, desde comienzos de los años 80, un espacio emblemático de la vida de la Ciudad de Buenos Aires que sigue sorprendiéndonos, en este caso con dos nuevas muestras.
En la sala 6, “Slip Touch” presenta la primera muestra individual en Sudamérica del artista italiano Marco Giordano, con videoinstalaciones proyectadas en el interior de estructuras industriales y dibujos sobre papel de arroz. Las obras forman parte de una investigación sobre las infraestructuras energéticas y la transición hacia las energías renovables.
En las salas 7, 8 y 9, “TrashGuzmania 2001-2030” recorre más de dos décadas de trabajo del artista rosarino Mauro Guzmán, con fotografías, videos, objetos, cine, performances y teatro. Las exposiciones pueden visitarse de manera gratuita todos los días, menos los lunes.