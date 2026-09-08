Thiago Medina, en un momento complicado, mostró su nuevo trabajo: “La situación está para atrás” 

Antes de terminar, el ex Gran Hermano dejó una contundente reflexión sobre su nueva actividad y cerró su mensaje con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Hay que laburar! Los quiero”.

La decisión de dedicarse al delivery no es, sin embargo, el primer intento de Thiago Medina por encontrar una alternativa laboral alejada de la televisión. Durante los últimos meses, el joven también había apostado por diferentes emprendimientos para generar ingresos.

En junio, aprovechando el furor que despertó el Mundial 2026, Thiago puso en marcha un negocio relacionado con los tradicionales álbumes y figuritas de la Copa del Mundo. Para ello, creó su propia marca con la que comenzó a importar y comercializar álbumes originales, figuritas y otros productos.

El propio influencer mostró parte de ese trabajo en sus redes y contó que también se encargaba personalmente de algunas entregas. “Me voy a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas”, explicó en uno de sus videos.

Incluso, en otro registro publicado durante mayo, se lo pudo ver esperando a un comprador para entregar personalmente uno de los pedidos. Mientras aguardaba, detalló: “Acá tenemos dos pedidos. Él me encargó acá veinte, así que ahí está viniendo. Pero tenemos todos”.

La situación tuvo además un particular momento cuando el comprador reconoció que había conocido el emprendimiento a través de Instagram y valoró especialmente que fuera el propio Thiago Medina quien realizara la entrega. “Lo vi ahí por Instagram y bien ahí que lo entregás vos, hermano. Más confianza todavía”, le expresó.

Así, el delivery se convierte en el último de los trabajos que Thiago Medina decidió probar en su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Antes de apostar por los repartos y por el negocio de álbumes y figuritas, también había incursionado en la venta de teléfonos celulares.

De esta manera, el ex participante de Gran Hermano vuelve a mostrar una faceta inesperada de su vida y deja atrás, al menos por ahora, la exposición televisiva para enfocarse en distintas alternativas laborales.

Cuál fue el desafiante mensaje de Thiago Medina en medio de de la causa con su prima por abuso

A mediados de agosto pasado, Thiago Medina reapareció en las redes sociales en medio del delicado escenario judicial que enfrenta por la denuncia de abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, quien señaló que el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 13 años y él 17.

Luego de permanecer varios días sin compartir contenido y tras publicar un primer comunicado en relación con la acusación, el ex participante de Gran Hermano volvió a mostrarse públicamente. Esta vez lo hizo a través de una fotografía frente al espejo y eligió acompañarla con un mensaje de fuerte tono religioso.

“El tiempo de Dios es perfecto. Todo se va a aclarar, es solo cuestión de tiempo”, escribió Medina, en una referencia indirecta al complejo momento que atraviesa mientras la causa continúa bajo investigación judicial.

La reaparición del joven se produjo pocos días después de que cobrara especial relevancia su ausencia a una citación judicial en la que debía presentarse para prestar declaración. La situación generó cuestionamientos por parte de la familia de la denunciante, que manifestó su disconformidad con la postura adoptada por el ex Gran Hermano.

Desde la querella cuestionaron puntualmente su decisión de no concurrir ante la Justicia y expresaron su malestar por lo ocurrido. En ese contexto, desde el entorno de Ledesma aseguraron que Medina “no quiere que se sepa la verdad”.

Por el momento, el expediente continúa en etapa de investigación y Thiago Medina permanece formalmente involucrado en la causa. Mientras se aguardan nuevas medidas judiciales y pericias, el joven decidió volver a las redes sociales y, lejos de referirse directamente a la denuncia, optó por compartir un mensaje vinculado con la fe y con su expectativa de que la situación finalmente se aclare.