Desafío matemático: muy pocos pueden resolverlo antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 4)² - 6 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 4)² - 6 × 8 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 4 = 11
La expresión queda así: 11² - 6 × 8 + 30
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 6 × 8 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 8 = 48
La expresión queda así: 121 - 48 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 48 = 73 |
73 + 30 = (?)
El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes paréntesis, potencias y multiplicaciones. Por eso, este juego no solo entretiene: también entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, habilidades clave para encarar cualquier problema con más claridad.