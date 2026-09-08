Desafío matemático: muy pocos pueden resolverlo antes de los 10 segundos

7 + 4 = 11

La expresión queda así: 11² - 6 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 6 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 8 = 48

La expresión queda así: 121 - 48 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 48 = 73 |

73 + 30 = (?)

Resultado final: 103

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número, sin resolver antes paréntesis, potencias y multiplicaciones. Por eso, este juego no solo entretiene: también entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, habilidades clave para encarar cualquier problema con más claridad.