Guadalupe Vázquez compartió una extensa carta contra Mario Guerci y con una dura acusación.

La periodista aclaró los tantos respecto a las fotos que compartieron juntos en Iguazú: "Como cualquiera puede ver en mi Instagram, yo misma publiqué nuestro ahora famoso viaje en tiempo real, con la fecha correspondiente, fines de mayo. Por lo que extraño sería que sea yo misma quien luego salga a mentir sobre esas fechas, algo tan fácilmente corroborable. Las fotos y videos siguen ahí, fueron subidos estando en esta relación, no salí a promocionarlo ni mencionarlo en otro lado porque solo obedecía a lo acordado por los dos en ese canje y no representó ningún problema para nadie".

"En todo este tiempo, así como yo nunca había hablado de esta relación hasta que lo hicieron estas personas en esa nota, tampoco correspondía que saliera a anunciar una separación, no lo hice ni con mi matrimonio de 12 años", se defendió Guadalupe.

En ese sentido, la periodista acusó infidelidad: "Cuando esta persona refiere que él mismo oficializa sus relaciones y las muestra sin problemas, como si eso fuera prueba de que el vínculo no era de exclusividad, está excluyendo de esa ecuación mi propia voluntad".

"Para el momento de la famosa publicación del reel por el canje, otro acuerdo que esta persona incumple, como el de la supuesta exclusividad, nuestra relación ya era pública y no por decisión mía, sino por el video de la gente", insistió, y contó que su vínculo terminó de salir a la luz gracias a los videos de la gente.

La última parte de la carta es letal contra Guerci: "Estas personas me usan de chivo expiatorio de sus males, incluso mandando a familiares a hostigarme en redes. A pesar de sus conductas y patrones pensé que en el fondo era buena persona, pero su descargo de ayer me mostró lo contrario: un caballero jamás le habría intentado bajar el precio a su vínculo".

"No contentos con todo esto, estas personas intentan confundir y desviar la atención hacia la fecha de ese viaje, que fue a fines de mayo. Esto no cambia nada. Es absolutamente irrelevante. La relación clandestina de ellos no empezó en esos días de mayo ni después, sino mucho antes, por lo menos en los meses de abril y marzo. En su descargo de ayer, esta persona confirma que se conocieron y comenzaron a salir en un evento laboral. Teniendo en cuenta que esta persona solo tuvo un evento laboral en marzo y dos en abril, esto queda clarísimo. Para la fecha de dicho viaje, ya se estaban superponiendo las cosas. Que yo sepa, y según el calendario, mayo viene después de abril", aseveró.

Y cerró: "Esta persona quiere invertir los roles y limpiar su imagen y la de su amante".

La carta de Mario Guerci donde habla de su relación con Guadalupe Vázquez

Mario Guerci decidió romper el silencio y contar su versión del vínculo que mantuvo con Guadalupe Vázquez, luego de que la periodista remarcara en Puro Show (El Trece) las diferencias que fueron desgastando la relación y dejara entrever que él ya había iniciado un nuevo vínculo estando aún con ella. En una carta enviada a Pampito, el modelo explicó que se conoció con otra persona, que en mayo hicieron un viaje a Cataratas y que luego de ese viaje decidió cortar el vínculo con Vázquez, mientras que ella recién en junio subió un video de esa escapada, algo que a su entender generó la confusión con las fechas.

Guerci también defendió a su actual pareja, Laura, a quien dijo haber conocido en un evento laboral y no por redes sociales, y remarcó que él mismo fue quien la invitó a salir. Además, cuestionó las versiones sobre su presente profesional al afirmar que hace más de 30 años trabaja como figura, con otros emprendimientos personales en marcha, y cerró su descargo defendiendo la seriedad de su vínculo actual frente a las críticas recibidas.