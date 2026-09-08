Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 17 × 6 - 27 ÷ 3 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

17 × 6 = 102 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 102 - 9 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 9 = 93 |

93 + 19 = (?)

Resultado final: 112

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve, entretenida y desafiante.