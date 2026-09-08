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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 5) × 6 - 27 ÷ 3 + 19.

Leé también Desafío matemático: muy pocos pueden resolverlo antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 17 × 6 - 27 ÷ 3 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

17 × 6 = 102 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 102 - 9 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

102 - 9 = 93 |

93 + 19 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de el apuro

Resultado final: 112

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve, entretenida y desafiante.

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