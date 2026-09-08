Denuncian a la jueza que suspendió en Buenos Aires el nuevo Régimen Penal Juvenil

Además de la denuncia penal, la ONG pidió ser tenida como parte en el expediente del habeas corpus y reclamó que durante el proceso se contemple especialmente la perspectiva de las víctimas de delitos.

La presentación agrega un nuevo capítulo a una disputa que enfrenta a sectores que reclaman una aplicación inmediata del régimen y organizaciones que cuestionan distintos aspectos de su implementación. Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde investigar a la magistrada por los delitos denunciados y si su decisión de suspender la norma se ajustó a sus facultades.

Pascual había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y ordenó frenar temporalmente la aplicación de la normativa. Pero la respuesta llegó inmediatamente. El fiscal Andrés Zárate, de San Isidro, cuestionó la resolución judicial Marta Pascual, consideró que carece de alcance general y afirmó que seguirá actuando bajo la legislación que entró en vigencia el sábado último. Además, ahora debe enfrentar una denuncia penal en su contra.

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