¿Se adelantó la tormenta de Santo Rosa? Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

La costumbre tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa, según el relato, logró mediante sus oraciones desatar un temporal que impidió el desembarco de piratas en Lima. Desde entonces, cualquier episodio de tiempo severo en torno a esa fecha suele vincularse a la festividad religiosa.

La celebración de Santa Rosa se ubica originalmente el 30 de agosto, aunque la Iglesia Católica trasladó formalmente la fecha al 23 de agosto en 1969.

En Argentina, la conmemoración popular se mantiene a finales de mes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta puede aparecer entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, extendiéndose incluso hasta quince días alrededor de esa fecha.

Cómo seguirá el tiempo este jueves en Buenos Aires

Durante la mañana del jueves se esperan tormentas aisladas en el AMBA, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones. Para la noche se prevé una mejora en las condiciones, con un cielo que estará parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, será una jornada relativamente templada para esta época del año. La mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Después de las precipitaciones previstas para este jueves, el panorama meteorológico tenderá a mejorar.

Según el pronóstico, desde el viernes y durante los primeros días de la próxima semana predominarán condiciones de cielo parcial a algo nublado, sin lluvias importantes previstas por el momento.

El detalle para el fin de semana es el siguiente:

Viernes: parcialmente nublado, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C .

parcialmente nublado, con una mínima de y una máxima de . Sábado: parcialmente nublado, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C .

parcialmente nublado, con una mínima de y una máxima de . Domingo: parcialmente nublado, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Aunque actualmente no se anticipan nuevas precipitaciones para el resto del mes, el pronóstico puede presentar modificaciones y deberá actualizarse a medida que avancen las próximas jornadas.