Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió durante la madrugada de este jueves 27 de agosto a vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una intensa actividad eléctrica que se registró en distintos puntos de la región.
Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió durante la madrugada a vecinos del AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo continuará el tiempo durante los próximos días.
¿Se adelantó la tormenta de Santo Rosa? Cómo seguirá el tiempo el fin de semana
Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió durante la madrugada de este jueves 27 de agosto a vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una intensa actividad eléctrica que se registró en distintos puntos de la región.
El fenómeno se produjo en los días previos a la tradicional tormenta de Santa Rosa, que suele asociarse con las últimas jornadas de agosto. Este año, las condiciones meteorológicas hicieron que las lluvias y tormentas aparecieran antes de la fecha habitual.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo continuará inestable durante buena parte de este jueves.
El fenómeno de la tormenta de Santa Rosa se asocia tradicionalmente a la transición entre el invierno y la primavera en Argentina. La llamada tormenta de Santa Rosa es una tradición popular que asocia lluvias y tormentas que ocurren cerca del 30 de agosto con la figura de Santa Rosa de Lima.
La costumbre tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa, según el relato, logró mediante sus oraciones desatar un temporal que impidió el desembarco de piratas en Lima. Desde entonces, cualquier episodio de tiempo severo en torno a esa fecha suele vincularse a la festividad religiosa.
La celebración de Santa Rosa se ubica originalmente el 30 de agosto, aunque la Iglesia Católica trasladó formalmente la fecha al 23 de agosto en 1969.
En Argentina, la conmemoración popular se mantiene a finales de mes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta puede aparecer entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, extendiéndose incluso hasta quince días alrededor de esa fecha.
Durante la mañana del jueves se esperan tormentas aisladas en el AMBA, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones. Para la noche se prevé una mejora en las condiciones, con un cielo que estará parcialmente nublado.
En cuanto a las temperaturas, será una jornada relativamente templada para esta época del año. La mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.
Después de las precipitaciones previstas para este jueves, el panorama meteorológico tenderá a mejorar.
Según el pronóstico, desde el viernes y durante los primeros días de la próxima semana predominarán condiciones de cielo parcial a algo nublado, sin lluvias importantes previstas por el momento.
El detalle para el fin de semana es el siguiente:
Aunque actualmente no se anticipan nuevas precipitaciones para el resto del mes, el pronóstico puede presentar modificaciones y deberá actualizarse a medida que avancen las próximas jornadas.