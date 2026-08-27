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El truco de la papa en los espejos retrovisores: por qué se volvió viral entre conductores

Un método casero, barato y fácil de aplicar gana popularidad porque promete mejorar la visibilidad en días de lluvia y reducir el empañamiento sin recurrir a productos químicos.

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El truco de la papa en los retrovisores: por qué se volvió viral entre conductores. (Imagen ilustrativa)
El truco de la papa en los retrovisores: por qué se volvió viral entre conductores. (Imagen ilustrativa)

Los trucos caseros ya no viven únicamente en la cocina o en la limpieza del hogar. En los últimos meses, también empezaron a ganar terreno en el universo del auto, donde muchos conductores buscan soluciones simples para problemas cotidianos. Uno de los métodos que más circula en redes y entre automovilistas consiste en frotar media papa cruda sobre los espejos retrovisores.

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A primera vista puede sonar raro, pero la explicación detrás de este recurso es sencilla: la papa contiene almidón, un compuesto natural que puede ayudar a que el agua no se adhiera con tanta facilidad a la superficie del espejo. En días de lluvia, cuando las gotas se acumulan y complican la visión lateral, esa película fina puede marcar una diferencia en la visibilidad.

Para qué sirve frotar una papa en los espejos del auto

La principal utilidad de este truco está relacionada con la conducción bajo lluvia. Cuando el agua cae sobre los retrovisores, muchas veces se forman pequeñas gotas que quedan pegadas al vidrio y deforman la imagen. Eso obliga al conductor a hacer un esfuerzo extra para ver qué ocurre detrás o a los costados del vehículo.

Al pasar una papa cruda sobre el espejo, el almidón actúa como una especie de abrillantador natural. Según la explicación que se popularizó entre quienes recomiendan este método, esa capa ayuda a que el agua resbale en lugar de quedarse acumulada. Además, al frotar la superficie también se remueven restos de polvo y marcas de agua, algo que contribuye a que el espejo recupere brillo.

El interés por este tipo de soluciones crece especialmente en épocas de lluvias frecuentes o cuando se anticipan viajes largos. La razón es práctica: no requiere herramientas especiales, tiene bajo costo y se puede aplicar antes de salir, como parte de una revisión rápida del auto.

Qué tiene que ver el almidón con la visibilidad

El secreto del método está en el almidón de la papa. Este compuesto está formado por moléculas como la amilosa y la amilopectina, que ayudan a generar una superficie más lisa y menos propensa a retener gotas. Por eso se lo menciona como un abrillantador natural capaz de dejar una película protectora.

En la práctica, la idea es simple: cortar una papa cruda y frotarla sobre el espejo retrovisor. El objetivo no es empapar la superficie, sino cubrirla con una capa fina. El resultado buscado es que, cuando empiece a llover, el agua no se quede formando gotitas molestas, sino que tienda a deslizarse.

Este recurso también se asocia con la limpieza de otras superficies vidriadas del vehículo. Además de los retrovisores, se lo menciona para parabrisas y espejos, especialmente en jornadas de frío y humedad. En los vidrios interiores, donde suele aparecer empañamiento, el almidón puede ayudar a reducir la presencia de humedad sobre la superficie.

Un truco barato, natural y fácil de probar

Uno de los motivos por los que este método se volvió tendencia es que no depende de limpiadores químicos ni de accesorios específicos. La papa cruda es un producto natural, biodegradable y de bajo costo, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes prefieren soluciones caseras.

De todos modos, conviene entenderlo como un recurso complementario y no como reemplazo de los cuidados básicos del vehículo. Mantener los vidrios limpios, revisar el estado de los limpiaparabrisas y manejar con precaución en condiciones de lluvia siguen siendo medidas indispensables para la seguridad vial.

La popularidad del truco muestra cómo las recomendaciones simples pueden encontrar un lugar en la rutina de los conductores. En este caso, una papa alcanza para explicar una tendencia: la búsqueda de soluciones rápidas, económicas y fáciles de aplicar para mejorar la experiencia al volante cuando el clima no acompaña.

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