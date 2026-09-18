En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡Inesperado!

Tini Stoessel reveló, sin querer, un detalle íntimo de lo que será su casamiento con Rodrigo de Paul

¡No fue casualidad! Tini Stoessel reveló sin querer un detalle íntimo de su casamiento con De Paul. Miralo.

Tini Stoessel reveló, sin querer, un detalle íntimo de lo que será su casamiento con Rodrigo de Paul

A tres meses del esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se conoció cómo es la particular invitación que la pareja habría elegido para anunciar la celebración a sus seres queridos. Con un diseño minimalista, delicado y cargado de simbolismo, la tarjeta tiene como gran protagonista a una peonía azul, cuya elección no habría sido casual.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó a tomar forma y, mientras avanzan los preparativos, empiezan a conocerse algunos de los detalles que rodearán al gran evento. En las últimas horas se difundió la imagen de la invitación que habría elegido la pareja y un elemento en particular llamó la atención: la flor que ocupa el centro del diseño.

La imagen fue difundida en redes sociales por el periodista Gustavo Méndez y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la pareja. La propuesta visual apuesta por una estética sobria, romántica y minimalista, con una combinación de tonos azules y blancos y una ilustración con efecto acuarela.

Pero detrás de esa elección habría un significado mucho más profundo.

En el centro de la tarjeta aparece una peonía azul, una flor que, según explicó Méndez al compartir la información, representa conceptos especialmente vinculados con el momento que atraviesan Tini y De Paul.

“Tini eligió la flor Peonía azul, una flor asiática, que significa amor, prosperidad y una nueva etapa en su vida”, señaló el periodista.

La elección no termina allí. El azul también tiene una carga simbólica particular, ya que se lo relaciona con la tranquilidad, la confianza, la fidelidad, la serenidad y la construcción de un vínculo profundo.

De esta manera, la invitación no sería simplemente una tarjeta para comunicar la fecha del evento, sino que la elección estética estaría vinculada con el significado que Tini quiso darle a este nuevo capítulo de su vida junto a Rodrigo De Paul.

La tarjeta también contiene todos los datos destinados a los invitados. Allí aparece la fecha prevista para la celebración: 19 de diciembre, a las 21 horas, en Dok Haras, además de las indicaciones correspondientes al código de vestimenta y la información necesaria para llegar al lugar.

El escenario elegido tampoco pasa desapercibido. Dok Haras está ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, y se convirtió en uno de los espacios elegidos para grandes celebraciones. Allí tuvieron lugar anteriormente las bodas de Ricky Montaner y Stefi Roitman y de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

El predio cuenta con distintos pabellones, parques y sectores especialmente preparados para eventos. Uno de los espacios principales es “El Picadero”, con una superficie cercana a los mil metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 700 personas sentadas o alrededor de mil invitados en modalidad cóctel.

Además, el complejo dispone de instalaciones gastronómicas, tecnología de última generación y grupos electrógenos, mientras que diferentes sectores del predio permiten organizar tanto la recepción como el momento central de la celebración.

Uno de los detalles más pintorescos es la presencia de una pequeña capilla, que permite realizar ceremonias religiosas dentro del mismo predio. También existen espacios independientes para que los novios puedan prepararse durante el día sin verse antes de la ceremonia.

Mientras crece la expectativa por la boda, la particular invitación de Tini y De Paul ya permitió conocer una pequeña parte de la estética que tendrá el evento. Y la elección de la peonía azul parece esconder un mensaje: amor, prosperidad, tranquilidad y una nueva etapa para la pareja.

En pocas palabras

  • Peonía azul: La elección de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para su casamiento tiene un fuerte significado.
  • Simbolismo: La flor representa amor, prosperidad, tranquilidad y una nueva etapa en la vida de la pareja.
  • Detalles de la boda: La invitación revela la fecha, lugar (Dok Haras) y estética minimalista del evento.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Netflix enamora con esta nueva película romántica que está entre las más vistas
Daniel López Rosetti, médico: "La felicidad no es alegría ni euforia, es un estado de fondo"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar