Tini Stoessel reveló, sin querer, un detalle íntimo de lo que será su casamiento con Rodrigo de Paul

En el centro de la tarjeta aparece una peonía azul, una flor que, según explicó Méndez al compartir la información, representa conceptos especialmente vinculados con el momento que atraviesan Tini y De Paul.

“Tini eligió la flor Peonía azul, una flor asiática, que significa amor, prosperidad y una nueva etapa en su vida”, señaló el periodista.

La elección no termina allí. El azul también tiene una carga simbólica particular, ya que se lo relaciona con la tranquilidad, la confianza, la fidelidad, la serenidad y la construcción de un vínculo profundo.

De esta manera, la invitación no sería simplemente una tarjeta para comunicar la fecha del evento, sino que la elección estética estaría vinculada con el significado que Tini quiso darle a este nuevo capítulo de su vida junto a Rodrigo De Paul.

La tarjeta también contiene todos los datos destinados a los invitados. Allí aparece la fecha prevista para la celebración: 19 de diciembre, a las 21 horas, en Dok Haras, además de las indicaciones correspondientes al código de vestimenta y la información necesaria para llegar al lugar.

El escenario elegido tampoco pasa desapercibido. Dok Haras está ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, y se convirtió en uno de los espacios elegidos para grandes celebraciones. Allí tuvieron lugar anteriormente las bodas de Ricky Montaner y Stefi Roitman y de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

El predio cuenta con distintos pabellones, parques y sectores especialmente preparados para eventos. Uno de los espacios principales es “El Picadero”, con una superficie cercana a los mil metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 700 personas sentadas o alrededor de mil invitados en modalidad cóctel.

Además, el complejo dispone de instalaciones gastronómicas, tecnología de última generación y grupos electrógenos, mientras que diferentes sectores del predio permiten organizar tanto la recepción como el momento central de la celebración.

Uno de los detalles más pintorescos es la presencia de una pequeña capilla, que permite realizar ceremonias religiosas dentro del mismo predio. También existen espacios independientes para que los novios puedan prepararse durante el día sin verse antes de la ceremonia.

Mientras crece la expectativa por la boda, la particular invitación de Tini y De Paul ya permitió conocer una pequeña parte de la estética que tendrá el evento. Y la elección de la peonía azul parece esconder un mensaje: amor, prosperidad, tranquilidad y una nueva etapa para la pareja.