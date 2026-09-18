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Netflix enamora con esta nueva película romántica que está entre las más vistas

"Besarse es la parte fácil" llegó a Netflix Argentina y rápidamente se ubicó entre las películas románticas más vistas del momento.

Netflix enamora con esta nueva película romántica que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Netflix enamora con esta nueva película romántica que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Encontrar una película para ver en Netflix puede convertirse en una tarea más difícil de lo esperado. Sin embargo, el ranking de las películas más vistas puede funcionar como una guía para descubrir producciones que lograron captar rápidamente la atención del público.

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Eso fue justamente lo que ocurrió con "Besarse es la parte fácil", una comedia romántica que llegó recientemente al catálogo de la plataforma y consiguió instalarse en el Top 10 entre las películas más vistas de Netflix Argentina.

La producción tiene una duración de 1 hora y 40 minutos, por lo que también aparece como una alternativa para quienes buscan una película de ritmo ágil que pueda verse completa en una sola sesión.

El filme fue estrenado en 2026 y tiene como protagonistas a Asher Angel, Paris Berelc y Jennifer Robertson. La historia combina romance, humor y situaciones propias de la vida estudiantil para contar cómo un acuerdo aparentemente sencillo puede cambiar cuando aparecen sentimientos que ninguno de sus protagonistas había previsto.

¿De qué trata Besarse es la parte fácil en Netflix?

Besarse es la parte fácil consiguió avanzar rápidamente dentro del ranking de Netflix Argentina. Su llegada reciente al catálogo coincidió con una respuesta inmediata del público, que llevó a la producción hasta el Top 10 de películas más vistas.

La historia comienza con un acuerdo entre dos estudiantes que tienen necesidades diferentes.

Por un lado, aparece un estudiante estrella de su clase, que busca obtener una carta de recomendación que le permita ingresar a la universidad. Por otro, está una compañera desafiante que necesita ayuda con sus estudios.

Ambos encuentran una solución que parece beneficiar a las dos partes. Él la ayudará académicamente y, a cambio, recibirá la recomendación que necesita. Pero la situación cambia cuando la relación deja de ser solamente un intercambio de favores.

Según el resumen oficial en Netflix: "Un estudiante estrella da clases a su desafiante compañera a cambio de una carta de recomendación para la universidad…, pero la atracción entre ellos amenaza con complicarlo todo".

Una comedia romántica pensada para ver este fin de semana

Besarse es la parte fácil dura 1 hora y 40 minutos, una extensión que permite desarrollar la historia sin convertirla en una película particularmente extensa.

Para quienes buscan una producción liviana para ver durante una tarde o una noche, ese formato puede resultar práctico. La película propone una historia cerrada y mantiene su foco en la relación entre los personajes principales.

Netflix la presenta como una producción romántica, mientras que su combinación de humor y situaciones sentimentales apunta principalmente al público que disfruta de las historias juveniles.

El resultado gira alrededor de una premisa reconocible: un acuerdo entre dos personas que parecía tener límites claros y que empieza a complicarse cuando aparecen emociones inesperadas.

El elenco principal de Besarse es la parte fácil

  • Asher Angel
  • Paris Berelc
  • Jennifer Robertson
  • Tom Keat
  • Hayley Festeryga
  • Roshahn Dhoré
  • Mark Ballantyne
  • Sorika Wolf
  • Rizwan Manji

¿Por qué aparece entre las más vistas de Netflix Argentina?

El dato más concreto sobre su desempeño reciente es su posición dentro del ranking local de Netflix.

Besarse es la parte fácil alcanzó los primeros puestos entre las películas más vistas en Netflix Argentina poco después de incorporarse al catálogo.

Los rankings de Netflix permiten conocer cuáles son los títulos que concentran mayor cantidad de reproducciones dentro de cada mercado. En este caso, la película consiguió ubicarse entre las primeras opciones elegidas por los usuarios argentinos.

Su presencia en el podio también genera un efecto adicional: quienes buscan qué ver pueden encontrarse con el título directamente entre las recomendaciones y decidir reproducirlo a partir de su posición en la lista.

Así, una producción que acaba de incorporarse al catálogo consiguió pasar rápidamente de ser una novedad a convertirse en uno de los títulos destacados del momento.

Tráiler subtitulado de Besarse es la parte fácil

En pocas palabras

  • Netflix: La película romántica "Besarse es la parte fácil" se ubica entre las más vistas en Argentina.
  • Trama: Dos estudiantes pactan ayuda académica que se complica por sentimientos inesperados.
  • Duración: El film de 1 hora y 40 minutos es ideal para un visionado ágil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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