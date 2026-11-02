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Andrea Rincón les pasó factura a los periodistas que la criticaron: "Esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca"

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, la actriz defendió su trabajo tras ser nominada como mejor columnista de espectáculos en los Martín Fierro de Radio y lanzó un comentario dirigido a los periodistas que cuestionaron su reconocimiento.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 2 nov 2026, 14:15
Andrea Rincón les pasó factura a los periodistas que la criticaron: Esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca

Andrea Rincón les pasó factura a los periodistas que la criticaron: "Esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca"

Andrea Rincón les pasó factura a los periodistas que la criticaron: Esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca

Andrea Rincón les pasó factura a los periodistas que la criticaron: "Esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca"

Andrea Rincón salió al cruce de las críticas por su nominación en los premios Martín Fierro de Radio. En una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com, habló sobre su segmento La lista de Andrea en Rock & Pop y defendió las conversaciones que mantuvo con distintas figuras del espectáculo.

“Mucha gente no sabía que yo tenía un segmento, se llamaba La lista de Andrea, donde entrevistaba artistas, grandes artistas”, explicó sobre el trabajo que motivó su reconocimiento como candidata a mejor columnista de espectáculos.

Al referirse a la repercusión de esas entrevistas, Andrea dejó una respuesta para quienes habían cuestionado su lugar en la terna.

“Son artistas que no se dejan entrevistar por cualquiera”, sostuvo. Y agregó, sobre varios periodistas: “Muchos de los que se quejaron, seguramente esos artistas no se van a dejar entrevistar nunca”.

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Andrea Rincón defendió su faceta como entrevistadora

Más allá de la polémica, Rincón explicó que ponerse al frente de un espacio propio era un deseo que tenía desde hacía tiempo.

“Yo siempre quise conducir, era algo que siempre quise hacer”, aseguró. Según contó, su interés estaba en conocer cómo los invitados habían atravesado momentos decisivos de sus vidas y qué elecciones los habían llevado a construir sus carreras.

“Tenía mucha curiosidad con respecto a estos artistas”, señaló. Esa admiración también le jugaba una pasada al momento de recibirlos: “Muchos se me sentaron al lado y me quedaba con la boca seca, sentía que no podía respirar, me bajaba la presión”.

Sin embargo, las ganas de conocer sus historias fueron el motor para avanzar con las entrevistas y buscar respuestas que fueran más allá de sus trabajos más conocidos.

Las preguntas que sorprendieron a sus invitados

Andrea explicó que su búsqueda estaba relacionada con las herramientas que aquellas figuras habían encontrado para superar dificultades.

“Yo necesitaba saber por qué habían tomado esas decisiones, por qué habían reaccionado de determinada manera frente a determinada adversidad que les había tocado vivir”, expresó.

Además, destacó que esas conversaciones también le dejaron aprendizajes personales: “Les robé un montón de secretos”, resumió con humor.

Sobre el cierre, contó que algunos invitados se sorprendieron por el enfoque de las charlas. “Muchos de ellos me dijeron: ‘Che, Andre, ¿sabés que nunca me hicieron estas preguntas? Qué buenas preguntas que hacés’”, recordó.

     

 

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