Tom Holland y el gran anuncio sobre su futuro que llenó de dudas a sus fans

Con esta confirmación, se despejan las dudas sobre el futuro de Spider-Man en el MCU, ya que muchos seguidores temían que No Way Home marcara el final del recorrido de Holland en el papel. Además, el actor señaló que tanto Marvel como Sony están comprometidos en seguir desarrollando una historia que no solo abarque las hazañas del héroe, sino que también explore el crecimiento y la madurez de Peter en un mundo donde deberá encontrar nuevas razones para continuar su lucha.

Si bien Holland no especificó cuándo comenzará el rodaje, el anuncio generó una oleada de expectativas en las redes sociales ya que se cree traerá a escena nuevos personajes y villanos.