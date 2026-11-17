1. Preparar la masa: en un bol, mezclar la harina, el azúcar, el cacao amargo y el polvo para hornear. Agregar la manteca fría y trabajar hasta formar un arenado. Incorporar el huevo y unir los ingredientes hasta obtener una masa. Terminar de integrarla sobre la mesada con las manos. Envolver en papel film y llevar a la heladera durante una hora.

2. Hidratar las naranjas: colocar las cáscaras de naranja en un bol con agua hirviendo y dejar reposar durante una hora para que se ablanden por completo. Luego, cortarlas en cubitos pequeños, de aproximadamente 2 cm.

3. Preparar el relleno: si la ricota es compacta, pisarla previamente con un tenedor. Agregar los huevos, el azúcar, la maicena, huevos, la crema de leche y la esencia de vainilla. Mixear o licuar hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar los cubitos de naranja, integrar bien y reservar.

4. Armar la torta: separar un cuarto de la masa para la tapa. Estirar el resto hasta alcanzar unos 3 mm de espesor y colocarlo en un molde desmontable para tarta, previamente enmantecado y espolvoreado con cacao amargo. Verter el relleno de ricota y emparejar la superficie.

5. Estirar la masa reservada, colocarla sobre el relleno y presionar los bordes para unir ambas partes. Pinchar la superficie con un tenedor.

6. Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 40 minutos, o hasta que al introducir un palillo salga limpio.

7. Dejar enfriar y desmoldar: al salir del horno, la torta puede estar algo inflada. Dejarla enfriar a temperatura ambiente, sobre la mesada y fuera del horno, para que el relleno baje y se asiente. Una vez fría, desmoldar con cuidado y espolvorear azúcar impalpable.