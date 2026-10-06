Torta cremosa de frutillas sin horno: la receta fácil, fresca e irresistible para preparar en casa

Gelatina sin sabor: 14 g o 1 sobre comercial.

Para el armado y la decoración:

Azúcar impalpable: cantidad necesaria, opcional para espolvorear antes de servir.

Frutillas para el relleno y la cubierta: 500 g aproximadamente.

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House")

Preparar el molde y la gelatina

Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño junto con los 60 ml de agua a temperatura ambiente. Dejar reposar durante unos minutos, hasta que se hidrate por completo y tome una consistencia firme.

Acomodar las galletitas de vainilla hasta cubrir la base y las paredes laterales del molde. Si es necesario, cortar algunas para adaptarlas al contorno y utilizar trozos más pequeños para cubrir los espacios libres de la base.

Tomar una tortera de 20 cm de diámetro con fondo desmontable y colocar un disco de papel manteca en la base para facilitar el desmolde.

Cortar los 500 g de frutillas destinados a la mezcla para facilitar el triturado.

Colocar las frutillas en el vaso de una licuadora o procesadora de mano junto con los 150 g de azúcar y el jugo de medio limón. Procesar hasta obtener un puré homogéneo.

Pasar la preparación a una cacerola y llevar a fuego bajo. Revolver de manera constante para evitar que se pegue o se rebalse.

Cuando alcance el punto de ebullición, cocinar a fuego suave durante 4 a 5 minutos.

Retirar del fuego e incorporar la gelatina hidratada. Mezclar enérgicamente hasta que se disuelva por completo en el puré caliente.