Por qué la China Suárez demoró un día en denunciar a Wanda Nara, según Agustín Rodríguez

El abogado reveló que la China no iba a hacer la denuncia contra Wanda, pero que "después de meditarlo, Eugenia teniendo en cuenta lo que pasó el día posterior en un programa, que Wanda Nara le recomendó tener un botón antipánico".

"¿Lo tomó como un gesto de intimidación o lo tomó como un gesto más de ironía y sarcasmo, de tener cuidado con lo que te voy a hacer?", quiso saber Casán.

Rodríguez explicó que "según mi experiencia, muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video".

"Usted cree que esto puede desencadenar en algún momento en algo realmente malo, que a alguno se le dispare algo y vaya para otro lado malo después de tantos años de pelea… ¿Tiene miedo de eso usted también?", consultó Moria.

El abogado cerró admitiendo que "yo espero que no, pero la verdad es que ante los sucesos ocurridos el otro día… Hay una situación que la justicia todavía tiene que dilucidar".