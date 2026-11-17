Nelson Castro quedó envuelto en una sorpresiva polémica en Perú por su cobertura del histórico viaje del Papa León XIV por Sudamérica tras sus pasos previos por Uruguay y Argentina.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En medio de los dichos de Nelson Castro sobre Chiclayo que despertaron fuertes críticas, trascendió un video que generó malestar en el pueblo peruano.
Nelson Castro quedó envuelto en una sorpresiva polémica en Perú por su cobertura del histórico viaje del Papa León XIV por Sudamérica tras sus pasos previos por Uruguay y Argentina.
Lo cierto es que al describir la ciudad de Chiclayo las palabras utilizadas por el destacado periodista generaron una andanada de críticas en Perú e incluso le respondieron desde la televisión de ese país.
Con la polémica ya recontra instalada, ahora se conoció un video desde las redes sociales que también generó ruido donde se ve a Nelson Castro haciendo un gesto con su mano y mirando a la cámara.
Fue durante la cobertura en vivo desde Lima en el encuentro del papa León XIV con los jóvenes donde se cantaba la canción Alma Misionera.
Esto se suma a aquellas palabras de Castro al recorrer la ciudad de Chiclayo en diálogo con Jonatan Viale. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", le decía el destacado periodista al conductor de TN, lo que instaló una enorme polémica.
La periodista Carla García habló en Willax Televisión y arremetió con todo contra Nelson Castro por sus palabras al aire y le contestó de manera contundente.
"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", dijo enfurecida a cámara.
La conductora siguió refiriéndose a Nelson Castro por su descripción sobre la ciudad de Chiclayo que generó enormes críticas en Perú.
"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán... ¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá lo que pasamos los peruanos?", continuó indignada.
García siguió furiosa contra su colega argentino: "Además en Chiclayo somos los más grandes exportadores de arándanos del mundo. Ese desierto del que se han reído algunos nos lleva al mar que nos da los más grandes pescados. ¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de E.T. que ha venido al Perú a burlarse de nosotros?".
"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", señaló picante.
Sobre el final, también cuestionó a otra periodista argentina por su cobertura de la visita del Sumo Pontífice en Perú: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables", concluyó enojadísima.