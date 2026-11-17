Esto se suma a aquellas palabras de Castro al recorrer la ciudad de Chiclayo en diálogo con Jonatan Viale. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", le decía el destacado periodista al conductor de TN, lo que instaló una enorme polémica.

Fulminaron a Nelson Castro en la tevé de Perú por sus polémicos dichos de Chiclayo

La periodista Carla García habló en Willax Televisión y arremetió con todo contra Nelson Castro por sus palabras al aire y le contestó de manera contundente.

"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", dijo enfurecida a cámara.

La conductora siguió refiriéndose a Nelson Castro por su descripción sobre la ciudad de Chiclayo que generó enormes críticas en Perú.

"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán... ¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá lo que pasamos los peruanos?", continuó indignada.

García siguió furiosa contra su colega argentino: "Además en Chiclayo somos los más grandes exportadores de arándanos del mundo. Ese desierto del que se han reído algunos nos lleva al mar que nos da los más grandes pescados. ¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de E.T. que ha venido al Perú a burlarse de nosotros?".

"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", señaló picante.

Sobre el final, también cuestionó a otra periodista argentina por su cobertura de la visita del Sumo Pontífice en Perú: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables", concluyó enojadísima.