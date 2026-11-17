Al ser consultada sobre lo que tenía previsto declarar ante el juez, la integrante de Bandana fue clara respecto de su postura: “Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”.

Luego volvió a remarcar su angustia por la situación que atraviesa: “Me pone triste todo”. También hizo referencia a la premura con la que estaba llegando a la audiencia.

En medio del intercambio, los periodistas intentaron profundizar sobre la relación con su expareja y le preguntaron si reconocía que había existido violencia y si había mantenido algún tipo de comunicación con él. Sin embargo, Lowrdez prefirió no responder y continuó su camino hacia el tribunal.

En tanto, mientras la cantante ingresaba para prestar declaración, el periodista Carlos Salerno brindó detalles del expediente en el programa conducido por Pamela David y explicó por qué la causa avanzó sin una denuncia formal de la artista.

“La querella es la parte denunciante, quien pide llevar adelante la investigación. Todo pasó igual sin que Lowrdez denuncie, que es la víctima. Tampoco denunció la madre”, aclaró Salerno.

Además, sostuvo que la investigación pudo avanzar a partir de distintas pruebas y testimonios sobre el comportamiento del acusado. “No hizo falta una denuncia porque se probó en distintas situaciones, con testimonios y parejas anteriores, una conducta violenta de Leandro García Gómez”, afirmó.

Por último, Salerno describió los hechos que serán analizados durante el juicio, entre ellos el presunto encierro de la cantante, el suministro de fármacos para mantenerla adormecida y la grabación de un video mientras se encontraba bajo los efectos de esas sustancias.

Cómo fue la relación entre Lowrdez Fernández y Leandro García Gómez

La historia de amor entre Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, y Leandro García Gómez estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Detrás de una relación que se extendió durante aproximadamente cinco años hubo denuncias por violencia de género, separaciones, reconciliaciones y episodios cada vez más preocupantes que terminaron con el empresario detenido.

La pareja comenzó su vínculo alrededor de 2020, pero en noviembre de 2022 la cantante decidió hacer pública una primera denuncia contra su entonces novio. En aquel momento compartió imágenes en las que se la veía con el rostro golpeado y relató situaciones de maltrato físico y psicológico.

"Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele", había expresado en sus redes sociales.

Aunque recibió un botón antipánico, tiempo después decidió no continuar con el proceso judicial y retomó la relación. El empresario fue sobreseído en junio de 2024 en aquella causa.

Sin embargo, el vínculo tuvo nuevas idas y vueltas y, durante 2025, volvieron a estar juntos. La investigación judicial reconstruyó otros episodios de violencia, entre ellos una agresión ocurrida en enero de ese año.

El momento más dramático llegó en octubre de 2025, cuando la preocupación de su familia por no poder comunicarse con ella derivó en un operativo policial en un departamento de Palermo. Allí encontraron a Lowrdez en una situación de vulnerabilidad y detuvieron a García Gómez.

Este martes 17 de noviembre de 2026, la cantante declaró en el juicio oral contra su expareja, quien podría recibir hasta 15 años de prisión si es encontrado culpable.