Trampas: ¿Qué pasa entre "Wanda" y "Messi?

Entre risas y preguntas ingeniosas por parte del cronista presente, el "falso Leo" compartió algunos comentarios humorísticos sobre su presencia en Rosario en este día tan especial: "La verdad que una alegría inmensa. Yo voto acá, en Rosario, que es una ciudad que amamos y porque todavía tengo domicilio acá". Haciendo referencia a su esposa, Antonela Rocuzzo, el doble de Messi reveló que ella ya había votado más temprano.

La compañía de "Wanda Nara" no se quedó atrás en el juego humorístico. Con el característico look rubio platinado y una llamativa campera de cuero negra, la doble de la empresaria bromeó sobre su regreso a Argentina: "Estamos de la mano para cruzar la calle. Vine de Estambul y bueno, me crucé al campeón y a mis tierras argentinas. Pero igual yo siempre voto a Mauro Icardi". Una referencia a su esposo, el futbolista Mauro Icardi, que no pasó desapercibida para los espectadores.

Cuando se les cuestionó sobre sus preferencias políticas y a quién elegirían en estas elecciones, ambos personajes se sumieron en un juego de misterio y secretismo. Mientras el doble de Messi y su acompañante, vestido con la camiseta de la Selección Argentina, se rieron y señalaron que debido a la veda electoral "No podemos decir nada. Muy secreto lo nuestro. Todo es secreto, los votos todo".

La grabación de este inusual y entretenido momento se difundió rápidamente en las redes sociales, generando una oleada de reacciones divertidas por parte de los usuarios. Comentarios como "Qué país generoso", "Es el Turco García" y "Qué coraje" inundaron la sección de comentarios de la publicación, demostrando cómo situaciones inesperadas pueden tomar protagonismo en medio de un evento tan trascendental como las Elecciones PASO.

En definitiva, en medio de la seriedad de las elecciones y el ejercicio de la democracia, los dobles de Lionel Messi y Wanda Nara lograron añadir un toque de humor y distensión a la jornada electoral en Santa Fé, dejando una huella de risas y sonrisas entre los presentes y los espectadores en línea.