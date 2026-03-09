Karina Mazzocco sobre la nueva etapa de A la tarde: "Hay mucho conflicto familiar y profundas traiciones"

“Nosotros siempre en A la tarde hablamos de las novelas de la vida real. Tal vez en la mayoría de los casos nos referíamos a personas del mundo del espectáculo, pero en este caso vamos a sumar historias de gente de a pie, gente común y corriente”, señaló la conductora.

Karina Mazzocco A la tarde

Según adelantó, el programa convocó a su audiencia para que envíe sus propias historias a través de email o WhatsApp, y la respuesta fue masiva. Entre los relatos que llegaron hay conflictos familiares intensos, traiciones, amores y desamores que sorprendieron incluso al propio equipo de producción.

“Nos han llovido historias de novela. Las historias con las que nos estamos encontrando son realmente muy impactantes y apostamos a que la gente se enganche porque son cosas que te pueden pasar a vos, a un familiar o a una vecina”, explicó.

Mazzocco también dejó en claro cuál será el gran protagonista de esta nueva etapa: las propias historias. “Las historias son realmente como la nueva estrella del programa”, afirmó.

En esa línea, el ciclo también sumará profesionales para acompañar los casos que se presenten al aire. Habrá abogados y especialistas que aportarán herramientas para analizar o intentar resolver los conflictos que se expongan en pantalla.

El panel continuará integrado por Luis Ventura, Luis Bremer, Santiago Sposato, Débora D’Amato, y se sumará el abogado Roberto Castillo, la abogada Andrea Campbell y el periodista Esteban Mirol. Además, Oliver Quiroz y Daniel Fava realizarán notas y coberturas especiales.

Para la conductora, uno de los aspectos más movilizantes del nuevo formato será el contacto directo con las personas protagonistas de estas historias, muchas de las cuales abrirán las puertas de sus casas para contar lo que viven.

“Es muy fuerte porque son historias complejas, con una problemática realmente impactante. A veces uno también se encuentra con alguna perlita en el relato que refleja la propia historia o la de alguien cercano, y obviamente te toca el corazón”, reconoció.

A pesar del riesgo que implica modificar una fórmula que funcionó durante años, Mazzocco se mostró entusiasmada con la apuesta y confía en que la audiencia acompañará esta nueva propuesta.

“Tienen que verlo porque vamos a asumir el riesgo de hacer algo distinto a lo que viene pasando y a lo que venimos ofreciendo a lo largo de todos estos años. Ojalá nuestra audiencia se sorprenda con estas historias tanto como nos sorprendimos nosotros”, concluyó.

Así, A la tarde inicia una nueva etapa en la pantalla de América TV, con la promesa de llevar a la televisión historias reales cargadas de emoción, conflictos y giros inesperados.