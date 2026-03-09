Oficial: el Gobierno decretó suspensión total de clases durante 5 días en marzo

Este esquema permite que las autoridades educativas locales puedan ajustar ciertas fechas sin afectar el cumplimiento del número total de jornadas escolares, siempre y cuando se respete la normativa nacional y exista autorización previa.

Dentro de ese marco, la SEP definió que marzo será uno de los meses con mayor cantidad de pausas académicas antes del período de vacaciones, algo que impactará especialmente en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Para muchas familias, este calendario significa la posibilidad de organizar actividades recreativas o viajes cortos, ya que algunas de las suspensiones se combinan con fines de semana.

Qué días no habrá clases durante marzo

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica tendrán cinco días sin clases durante marzo, distribuidos por distintos motivos administrativos y conmemorativos.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Viernes 13 de marzo

Durante esta jornada no habrá clases debido al registro de calificaciones que los docentes deben cargar en la plataforma oficial de la SEP.

Se trata de una actividad administrativa que requiere tiempo para que los profesores evalúen el desempeño académico de los estudiantes y registren los resultados del periodo correspondiente.

Aunque los alumnos no asistirán a las escuelas, los docentes sí deberán cumplir tareas internas relacionadas con el cierre del periodo de evaluación.

Lunes 16 de marzo

Esta fecha corresponde al descanso oficial por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes históricos más importantes del país.

Cada año, esta celebración se traslada al lunes más cercano para permitir un fin de semana largo, por lo que la suspensión de clases se aplica tanto en el sistema educativo como en otras actividades laborales del sector público.

Viernes 27 de marzo

El tercer día sin clases del mes coincide con la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estas reuniones son espacios de trabajo en los que directores y docentes analizan el avance académico de los estudiantes, revisan estrategias pedagógicas y diseñan planes para mejorar el aprendizaje.

Aunque las escuelas permanecen abiertas para el personal educativo, los estudiantes no deben asistir a clases.

Lunes 30 y martes 31 de marzo

Estas dos fechas marcan el inicio del período vacacional de Semana Santa 2026, uno de los descansos más esperados por estudiantes y docentes.

Durante estos días, las escuelas permanecerán cerradas para dar paso al receso académico que se extiende hasta los primeros días de abril.

Un descanso previo a las vacaciones más largas

El calendario escolar fue diseñado de manera que las suspensiones de marzo funcionen como antesala del receso de Semana Santa, una de las pausas más extensas del ciclo escolar.

Tradicionalmente, este período vacacional es utilizado por millones de familias para realizar viajes, visitar familiares o participar en actividades religiosas y culturales.

Además, las autoridades educativas consideran que este descanso permite a los estudiantes recuperar energías antes de iniciar la última parte del ciclo lectivo, que suele incluir evaluaciones finales y proyectos académicos.

Cambios en el calendario para algunos estados

Aunque la mayoría de las entidades seguirá el calendario oficial establecido por la SEP, existen excepciones en algunas regiones del país.

Uno de los casos más destacados es el del estado de Aguascalientes, donde las autoridades educativas decidieron modificar las fechas del receso de Semana Santa.

Este cambio responde a necesidades organizativas del sistema educativo local, que buscó ajustar el calendario para coordinarlo con otras actividades académicas y administrativas.

Cuándo tendrán vacaciones los estudiantes de Aguascalientes

En esta entidad, el descanso de Semana Santa no comenzará a finales de marzo como ocurre en el resto del país.

Según la planificación estatal, las vacaciones iniciarán el lunes 20 de abril y finalizarán el viernes 1 de mayo de 2026.

Esto significa que:

Los estudiantes continuarán asistiendo a clases durante las fechas en que otros estados ya estarán de vacaciones .

El regreso a las aulas se producirá el lunes 4 de mayo.

Las autoridades aclararon que este cambio no reduce la cantidad de días de descanso, sino que simplemente los traslada a otro momento del calendario escolar.

Por qué las entidades pueden modificar el calendario

El sistema educativo permite cierta flexibilidad para que cada estado adapte el calendario escolar según sus necesidades.

Entre los factores que pueden influir en estos ajustes se encuentran:

Condiciones climáticas regionales

Eventos culturales o festividades locales

Organización administrativa de las escuelas

Ajustes en programas educativos

No obstante, cualquier modificación debe respetar el número total de días de clase que exige la normativa nacional, lo que garantiza que los estudiantes reciban la misma cantidad de formación académica independientemente de la región en la que vivan.

Impacto en estudiantes y familias

La confirmación de varios días sin clases durante marzo ha generado expectativa entre padres y estudiantes, especialmente porque algunos descansos se combinan con fines de semana.

Para muchas familias, estas pausas representan una oportunidad para:

Organizar actividades recreativas

Realizar viajes cortos

Compartir tiempo en familia

Al mismo tiempo, especialistas en educación señalan que los periodos de descanso planificados ayudan a mejorar el rendimiento académico, ya que permiten a los estudiantes recuperar energía y reducir el estrés escolar.

Recomendaciones para los padres

Ante la cercanía de estos días sin clases, las autoridades educativas recomiendan a las familias revisar el calendario escolar oficial de cada estado para confirmar las fechas exactas.

También sugieren aprovechar los días de descanso para fomentar actividades educativas y recreativas, como:

Lectura en casa

Actividades culturales

Deportes o paseos al aire libre

Estas experiencias pueden complementar el aprendizaje escolar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Un mes con múltiples pausas en el ciclo escolar

Con cinco jornadas sin clases confirmadas, marzo se perfila como uno de los meses con más interrupciones en el calendario académico antes del cierre del ciclo escolar.

Entre suspensiones administrativas, conmemoraciones históricas y el inicio del periodo vacacional, millones de estudiantes tendrán varios momentos de descanso antes de retomar la actividad escolar en abril.

Mientras tanto, la SEP reiteró que el calendario escolar seguirá cumpliendo con los días mínimos de clase establecidos por la ley, garantizando así la continuidad del proceso educativo en todo el país.