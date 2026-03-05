El FMI advierte sobre una nueva crisis económica mundial si se prolonga la guerra en Medio Oriente

Georgieva: "La guerra en Medio Oriente amenaza a la economía global"

Como un anticipo de las palabras de Georgieva, el FMI lanzó un comunicado breve pero directo sobre la guerra que lleva casi una semana en Medio Oriente.

fmi y la guerra comunicado El comunicado del FMI sobre los efectos negativos de la guerra en Medio Oriente en la economía mundial. (Foto: FMI)

El comunicado del FMI dice: "Seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio. Hasta el momento, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros. La situación sigue siendo muy inestable y agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto. Es prematuro evaluar el impacto económico en la región y la economía mundial. Dicho impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto. Ofreceremos una evaluación exhaustiva en nuestras Perspectivas de la Economía Mundial de abril".

Georgieva retomó en su videoconferencia en Tailandia el tema del "impacto" de la guerra en la economía. La titular del FMI habló de la resiliencia económica mundial que se está poniendo a prueba una vez más por la última guerra en Oriente Medio. Si este conflicto se prolonga, según la directora gerente del FMI, habrá un deterioro en la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación. Este "combo", puede imponer "nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo".

Esto se suma a los problemas globales que resumimos anteriormente. Desde el final de 2019, el mundo atraviesa una múltiple cantidad de problemas que han tenido un fuerte impacto en la globalización y la economía. Los informes globales del FMI reccalculan cada 6 meses las perspectivas de crecimiento. Por lo general, el ritmo, en cada actualización se ve disminuido.

Ahora, la combinación de crisis, retroceso económico y aumento de la inflación mundial son los problemas que primero identificó Kristalina Georgieva. En este sentido, la suba de los precios del gas y del petróleo, según la titular del FMI, son apenas los primeros síntomas de una crisis que puede ser mucho peor para la globalización si la guerra no finaliza rápidamente.

Es por eso que al finalizar su participación en el foro "Asia 2050" no dudo en pedir una rápida solución que detenga la guerra: "Cuanto antes veamos el fin de esta calamidad, mejor para el mundo entero".