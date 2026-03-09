El papá de Ian Lucas cuestionó el accionar de Evangelina Anderson y fue tajante: "Tampoco que lo deje como..."

Gustavo dejó en claro que estaba al tanto de la relación de su hijo con Evangelina Anderson: "Sé que hubo idas y vueltas a la casa de Ian. No es como dicen que el pibe se enamoró, por el otro lado también hubo un flechazo. Si la dejó de seguir puede ser porque le habrá golpeado un poquito el sentimiento y a cualquiera le puede llegar a pasar".

"Si no lo supieron valorar en su momento por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. Lo que es el amor quizá se terminó", observó sobre el final del vínculo.

Y sobre el final cuestionó picante la actitud que tomó la modelo de manera pública al hablar de Ian Lucas: "Se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero bueno, tampoco que lo deje como un bolu.. a mi hijo".

gustavo padre ian lucas

Evangelina Anderson reveló quién filtró las fotos a los besos con Ian Lucas

Evangelina Anderson admitió de dónde pudo venir la filtración de las imágenes donde se la ve a los besos con Ian Lucas y que generaron tanto revuelo.

“Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, aseguró la modelo en su visita al ciclo Cortá por Lozano (Telefe).

Y explicó el contexto de las fotos que salieron a la luz en SQP (América TV) donde se la ve abrazada y a los besos con el cantante: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’ ”.

Además, sostuvo que no se sintió "respetada" al viralzarse esas imágenes: "Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara".

"Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera", indicó sincera y angustiada por la situación que se generó ante la ola de rumores.

Si bien aseguró que no se pueden "juzgar los sentimientos de los demás", Evangelina Anderson profundizó con fuerte énfasis: "¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?".