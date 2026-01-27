Gastón Dalmau se separó de José Navarro tras diez años juntos: los motivos

Embed

Y luego detalló que los cortocircuitos entre los dos venía desde hace un largo tiempo: "Cuando él estuvo en MasterChef empezó la crisis", remarcó. Dalmau y Navarro se conocieron en Estados Unidos por amigos y compañeros de trabajo en común. Allí vivieron durante muchos años junto a sus mascotas.

Uno de sus perros, Roger, alcanzó gran popularidad en las redes sociales donde tiene más de dos mil seguidores en Instagram. Desde sus historias, el actor incluso mostró en las últimas horas una imagen de su amada mascota a la distancia: "Disfrutando de la nieve de NYC", dijo.

Desde un primer momento el actor y el español mantuvieron el vínculo en la más absoluta reserva sin apariciones públicas conjuntas y consolidando la relación en la intimidad.

Navarro se quedó en Nueva York mientras que Gastón Dalmau se encuentra en la Argentina enfocado en el trabajo durante el verano en la conducción del ciclo streaming Había que decirlo desde Pinamar y los próximos desafíos profesionales en el año.

gaston dalmau perro roger NYC

La impactante confesión de Gastón Dalmau tras ganar MasterChef Celebrity

El actor Gastón Dalmau habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre su paso por MasterChef Celebrity 2, en el cual se consagró como el gran ganador tras imponerse en la final a Georgina Barbarossa.

"MasterChef me dio la vuelta a todo y sobre todo a la televisión en Argentina y a un público que yo antes no lo tenía en donde me vieron como persona más allá del actor. El amor que me da la gente es hermoso", comenzó su relato.

Y reconoció: "Yo no esperaba ganar, esperaba con pasar la primera semana que ya era un montón para mí. Pero me vine desde Estados Unidos para hacer eso y empezaron a pasar las semanas donde hubo momentos en que la pasé muy mal y por dentro decía que me quería ir para volver a mi casa con mi pareja y mi perro. Pero también todo eso hizo para que diga que no y empezar en ese momento a darlo todo".

A lo último, el actor reconoció que su etapa en el reality gastronómico ya está concluida y explicó las razones: "No volvería a participar, es muy demandante. Capaz después me ven como panqueque y estoy, pero no. Por ahí capaz alguna participación especial por una semana, pero no meterme en la competencia entera por mucho tiempo", concluyó.