HBO Max estrena "Más que rivales", la serie del año que ya es furor en todo el mundo

Se estrena "Más que rivales", la serie del año que ya es furor mundial. (Foto: Gentileza HBO Max)
HBO Max anuncia el estreno de la serie original de Crave, Más que rivales (Heated Rivalry), el próximo 6 de febrero en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y el Caribe, entre otros países de Latinoamérica, y posteriormente en Brasil, el 13 de febrero. La temporada consta de seis episodios que se estrenarán semanalmente cada viernes, con un nuevo capítulo hasta el episodio final, programado para el 13 de marzo.
Basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid, Más que rivales es un drama romántico creado por el multipremiado escritor, director y productor canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).
De qué trata Más que rivales, la serie del momento
La serie sigue la historia de los jugadores rivales de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Ambos son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción intensa que ninguno de los dos logra comprender por completo.
Lo que comienza como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se transforma en una historia que se desarrolla a lo largo de varios años, marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Durante ocho años, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero.
Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, Más que rivales es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus. La serie también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang,Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.
Embed
Los imperdibles de esta semana en HBO Max
Esta semana, HBO Max presenta una selección de estrenos imperdibles que recorren distintos géneros y emociones. El 30 de enero llegan LOS MALDITOS, un escalofriante thriller en el que los protagonistas se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia, y PÁRVULOS: HIJOS DEL APOCALIPSIS, una propuesta de terror apocalíptico marcada por la tensión y la supervivencia.
El 28 de enero se suman las temporadas 1 y 2 de EL CHAPULÍN COLORADO, la comedia clásica que regresa con su inconfundible humor y heroísmo. La música cobra protagonismo con USHER: RENDEZVOUS IN PARIS, un especial musical que se estrena el 27 de enero, mientras que el 29 de enero llega SUPERVIVENCIA AL DESNUDO: ESPAÑA, un reality extremo que pone a prueba los límites físicos y emocionales de sus participantes.
LOS MALDITOS: Película
Estreno: 30 de enero
Sinopsis: Un thriller escalofriante que sigue a Eve y su pequeño pueblo cuando se encuentran con los restos de un naufragio y se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia durante un duro invierno.
Elenco: Dessa Young, Joe Cole y Siobhan Finneran.
Créditos: Dirigida por Thordur Palsson y producida por Emilie Hannigan, Kamilla Kristiane Hodøl, John Keville y Conor Barry.
EL CHAPULÍN COLORADO, Temporada 1 y 2: Serie
Estreno: 28 de enero
Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.
Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl 'Chato' Padilla.
Créditos: Producción Roberto Gómez Bolaños.
PÁRVULOS: HIJOS DEL APOCALIPSIS - Película
Estreno: 30 de enero
Sinopsis: Una historia de terror apocalíptica, donde tres jóvenes hermanos, encerrados en una cabaña en medio del bosque, viven en constante acecho de las despiadadas Trompetas, mientras el monstruo que habita en su sótano amenaza su supervivencia, ¿Estás con ellos o estás de sobra?
Elenco: Protagonizada por Farid Escalante, Leonardo Cervantes y Mateo Ortega.
Créditos: Dirigida y escrita por Isaac Ezban, con producción de Javier Sepúlveda, Eduardo Lecuona y Natalia Contreras.
USHER: RENDEZVOUS IN PARIS - Especial musical
Estreno: 27 de enero
Sinopsis: Disfruta de una experiencia llena de música y baile con Usher en este concierto filmado durante la Semana de la Moda de París de 2024.