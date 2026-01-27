HBO Max estrena "Más que rivales", la serie del año que ya es furor en todo el mundo

Más que rivales HBO Max 3 Foto: Gentileza HBO Max.

Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, Más que rivales es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus. La serie también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Embed

Los imperdibles de esta semana en HBO Max

Esta semana, HBO Max presenta una selección de estrenos imperdibles que recorren distintos géneros y emociones. El 30 de enero llegan LOS MALDITOS, un escalofriante thriller en el que los protagonistas se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia, y PÁRVULOS: HIJOS DEL APOCALIPSIS, una propuesta de terror apocalíptico marcada por la tensión y la supervivencia.

El 28 de enero se suman las temporadas 1 y 2 de EL CHAPULÍN COLORADO, la comedia clásica que regresa con su inconfundible humor y heroísmo. La música cobra protagonismo con USHER: RENDEZVOUS IN PARIS, un especial musical que se estrena el 27 de enero, mientras que el 29 de enero llega SUPERVIVENCIA AL DESNUDO: ESPAÑA, un reality extremo que pone a prueba los límites físicos y emocionales de sus participantes.

LOS MALDITOS: Película

Estreno: 30 de enero

30 de enero Sinopsis: Un thriller escalofriante que sigue a Eve y su pequeño pueblo cuando se encuentran con los restos de un naufragio y se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia durante un duro invierno.

Un thriller escalofriante que sigue a Eve y su pequeño pueblo cuando se encuentran con los restos de un naufragio y se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia durante un duro invierno. Elenco: Dessa Young, Joe Cole y Siobhan Finneran.

Dessa Young, Joe Cole y Siobhan Finneran. Créditos: Dirigida por Thordur Palsson y producida por Emilie Hannigan, Kamilla Kristiane Hodøl, John Keville y Conor Barry.

EL CHAPULÍN COLORADO, Temporada 1 y 2: Serie

Estreno: 28 de enero

28 de enero Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.

Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo. Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl 'Chato' Padilla.

Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl 'Chato' Padilla. Créditos: Producción Roberto Gómez Bolaños.

PÁRVULOS: HIJOS DEL APOCALIPSIS - Película

Estreno: 30 de enero

30 de enero Sinopsis: Una historia de terror apocalíptica, donde tres jóvenes hermanos, encerrados en una cabaña en medio del bosque, viven en constante acecho de las despiadadas Trompetas, mientras el monstruo que habita en su sótano amenaza su supervivencia, ¿Estás con ellos o estás de sobra?

Una historia de terror apocalíptica, donde tres jóvenes hermanos, encerrados en una cabaña en medio del bosque, viven en constante acecho de las despiadadas Trompetas, mientras el monstruo que habita en su sótano amenaza su supervivencia, ¿Estás con ellos o estás de sobra? Elenco: Protagonizada por Farid Escalante, Leonardo Cervantes y Mateo Ortega.

Protagonizada por Farid Escalante, Leonardo Cervantes y Mateo Ortega. Créditos: Dirigida y escrita por Isaac Ezban, con producción de Javier Sepúlveda, Eduardo Lecuona y Natalia Contreras.

USHER: RENDEZVOUS IN PARIS - Especial musical