Tremenda discusión de Denisse con Bautista en un programa en vivo

“No conozco, pero pasé en un crucero, Bautista”, le dijo ella explicando que solo bajo en esa playa a eso.

“Me dice ‘me saqué una foto en la playa de los dedos’”, cuenta Bautista que descubrió.

Entonces, ya con cara de pocos amigos, ella dice “pero no conozco nada”, y vuelve a explicar que solo se tomó esa foto, no puedo recorrer la ciudad por lo que para ella no conoce nada.

Cómo la cosa se iba poniendo peor entre ellos; el conductor del programa decidió dejar el tema allí y hacer otra pregunta.