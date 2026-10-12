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Tremendo: Ivana Icardi confesó qué pasa con Mauro y reveló un doloroso detalle

La dolorosa verdad que Ivana Icardi contó sobre Mauro: la confesión inesperada que hizo entre lágrimas. Mirala.

Tremendo: Ivana Icardi confesó qué pasa con Mauro y reveló un doloroso detalle

La relación entre Ivana Icardi y su hermano, Mauro Icardi, continúa marcada por la distancia y las heridas familiares. Desde Honduras, donde participa de Supervivientes All Stars, la influencer se sinceró durante una charla con sus compañeras y, entre lágrimas, expuso una de las situaciones que más le duelen: el futbolista todavía no conoce a su sobrina.

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Todo comenzó cuando una de las participantes le preguntó si había vuelto a hablar con Mauro. Ivana explicó que hubo un acercamiento entre el delantero y su madre, aunque aclaró que su propio vínculo con él sigue prácticamente en el mismo lugar.

“Con mi madre se ha acercado un poco más, conmigo todavía… va ahí, a cuentagotas”, contó, dejando en evidencia que la reconciliación familiar todavía está lejos de concretarse.

Pero la conversación tomó un tono más doloroso cuando sus compañeras quisieron saber si Mauro había saludado a su hija por el cumpleaños. La respuesta de Ivana fue contundente, y entre lágrimas,: “A mi hija no la conoce”.

Ante la sorpresa de las demás participantes, otra de ellas quiso saber si el futbolista al menos le había pedido fotos de la pequeña. “Nunca me pidió una foto”, respondió Ivana, visiblemente afectada por la situación.

La confesión volvió a poner el foco en el distanciamiento entre los hermanos, una situación que Ivana suele vincular con la relación que Mauro mantuvo durante años con Wanda Nara. En los últimos días, además, había celebrado públicamente el divorcio de la expareja y lanzó una frase contundente al referirse a la salida de Wanda de la familia: “Ese bicho ya no estuviera en la familia”.

Aunque Mauro e Ivana llevan tiempo distanciados, el conflicto no parece haberse resuelto. Según el contexto que trascendió, el futbolista viajó una vez a Rosario para visitar a su familia paterna cuando comenzó su relación con la China Suárez, pero después no se habrían producido nuevos encuentros de ese tipo.

Mientras tanto, las hijas de Mauro mantienen contacto con su abuelo y sus primos, ya que Wanda las lleva a compartir tiempo con la familia. La situación de Ivana, sin embargo, sigue siendo diferente: el vínculo con su hermano continúa siendo distante y la pequeña todavía no tuvo la oportunidad de conocer a su tío.

En pocas palabras

  • Ivana Icardi confesó entre lágrimas que su hermano Mauro aún no conoce a su sobrina.
  • La influencer señaló que Mauro tampoco ha pedido fotos de la pequeña.
  • Ivana vincula el distanciamiento con la relación de Mauro y Wanda Nara.
Resumen generado por Thinkindot AI
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