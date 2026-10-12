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Operarán al papa León XIV para sacarle un nódulo pulmonar, ¿podría afectar su viaje a la Argentina?

El Santo Pontífice será intervenido quirúrgicamente. Queda menos de un mes para su anunciada llegada a la Argentina. La visita tan esperada depende ahora de la operación y recuperación del sucesor de Francisco.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La operación al Papa de un nódulo pulmonar y su viaje programado a la Argentina. (Foto: Gentileza Corriere della Sera) 

La operación al Papa de un nódulo pulmonar y su viaje programado a la Argentina. (Foto: Gentileza Corriere della Sera) 
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El impacto natural de la noticia tiene mucho más peso en Uruguay, Perú y la Argentina. Está todo en marcha para su visita pastoral a los tres países, pautada a partir del próximo viernes 6 de noviembre. Es decir, ya faltan sólo 25 días.

Por eso, hay expectativa en los tres países para saber si el viaje podrá realizarse y, en todo caso, si se podrá mantener la exigente agenda prevista para el Papa en estas tierras.

El Papa señaló que la cirugía se realizaría “la semana que viene”. Sin embargo, este lunes se anunció que será internado el martes 13 en la Clínica Gemelli de Roma, conocida popularmente como “el segundo Vaticano”, por la importancia que ha tenido y tiene para el cuidado de la salud de los papas.

Hay un optimismo inicial sobre todo el cuadro y, especialmente, sobre su evolución, en particular por sus buenos antecedentes físicos. Pero surge la pregunta que importa para la Argentina, además de la relacionada con el estado de salud de León XIV: ¿estará lo suficientemente restablecido a comienzos de noviembre como para cumplir con su extenuante gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú?

En los casos habituales, el nódulo es benigno y, en un paciente con buena salud, de una a dos semanas de recuperación suelen ser suficientes. Por lo que el Papa podría estar totalmente restablecido el día 27, una semana antes de su partida a Uruguay. Los tiempos apremian. Si hizo este anuncio el domingo, ya todo está decidido y preparado.

En Uruguay y en Perú esperan que el viaje se concrete. En la Argentina, se optó por la cautela y los pedidos de una pronta y completa recuperación. Además, aun descontando una recuperación plena, tal vez deba modificarse la agenda. León XIV hizo un anuncio tan inesperado como complejo, que llegó en el momento menos propicio para la fe católica en nuestro país.

La operación a León XIV y el viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

"Desde lo médico son cinco a siete días de internación en una institución cuando todo sale acorde a lo previsto. Después de esa internación requiere ciertos seguimientos, de ciertos controles y de ciertas actividades recomendadas de kinesiología, de rehabilitación para ayudar a la reexpansión del pulmón. De persistir un pequeño neumotórax residual el tiempo es mayor", explicó Evangelina Membriani, neumonóloga en "Buenos Días América" por A24.

"Por eso vuelvo a remarcar, siete días de internación, pero no quiere decir que sea un alta médica ni un alta para poder viajar", agregó. Y ese es el punto que pone una signo de pregunta sobre el ambicioso viaje - en plena etapa de preparativos - a estos tres países sudamericanos.

infografía. Qué es un nódulo pulmonar. El problema de salud de León XIV. (Foto: Archivo)

infografía. Qué es un nódulo pulmonar. El problema de salud de León XIV. (Foto: Archivo)

En esa explicación está la disyuntiva que plantea la visita pastoral del Papa, que pretende remediar, en cierta medida, la ausencia del papa argentino, Francisco, en su país.

El martes 13 será internado en la Clínica Gemelli. Si la intervención se realizará el 13 (o, como máximo, el 14), un período de recuperación de 15 días llevaría las fechas hasta el 27 o el 28 de octubre. El 5 de noviembre debería tomar el vuelo hacia Uruguay. Apenas ocho días después. ¿Podrá hacerlo?

Pero si, como advierte la neumonóloga, persistiera alguna complicación, como un neumotórax, y el Papa requiriera cuatro semanas de cuidados, entonces el viaje a estos tres países quedaría seriamente comprometido. La fecha para recibir el alta médica o estar en condiciones de viajar se trasladaría al 11 de noviembre.

Una fecha especialmente significativa para la Argentina: ese día León XIV debería celebrar misa en la Basílica de Luján, tal como lo hizo el papa Juan Pablo II el 12 de junio de 1982. Sería un descalabro general para una gira tan ansiada.

En Perú no descartan que la agenda deba ser recortada o modificada por la intervención al Papa. Hay una enorme expectativa en Chiclayo, la ciudad de ese país en la que estuvo 12 años de su vida. La fecha prevista para esa visita es el 13 y 14 de noviembre.

Pero antes, desde el 8 al 11, debería llegar a la Argentina. En su escudo personal, el papa León eligió la leyenda en latín tomada de San Agustín (Prevost es agustino). Dice: "In Illo uno unum", que significa: "En él, uno solo". Justamente, de su salud depende el tan esperado viaje a este rincón del mundo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Papa León XIV: Será intervenido quirúrgicamente para remover un nódulo pulmonar.
  • Viaje a Sudamérica: Su anunciada visita a Argentina, Perú y Uruguay queda en suspenso.
  • Recuperación: La cirugía es clave para definir si podrá mantener su agenda pastoral en noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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