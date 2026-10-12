El Vaticano confirmó la fecha en la que el papa León XIV será hospitalizado

La gira por la Argentina sigue prevista para noviembre

La intervención médica se produce a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Hasta el momento, la gira no fue suspendida y continúa en pie. Sin embargo, la posibilidad de que el Papa cumpla con todos los compromisos previstos dependerá de su evolución después de la operación y de las recomendaciones que reciba del equipo médico.

El Pontífice pidió oraciones por el viaje, mientras se aguarda información oficial sobre su recuperación y sobre eventuales modificaciones en su agenda.

Por ahora, la Santa Sede no anunció cambios en el cronograma. La evolución clínica de León XIV será determinante para establecer si podrá retomar sus actividades habituales y viajar según lo previsto.