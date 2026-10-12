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El Vaticano confirmó la fecha en la que el papa León XIV será hospitalizado

La Santa Sede anunció que el Pontífice será intervenido en Roma y que necesitará varios días de recuperación. La decisión médica se conoce a pocas semanas de una gira apostólica que incluye a la Argentina.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será internado mañana en el hospital Gemelli

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Tras la operación, se estima que el Pontífice necesitará alrededor de una semana para recuperarse. Por el momento, las autoridades vaticanas no difundieron precisiones sobre la técnica quirúrgica que utilizarán los especialistas ni sobre las características de la lesión.

El propio León XIV se refirió a su estado de salud el domingo 11 de octubre, luego de rezar el Ángelus desde el Palacio Apostólico. Allí explicó que los médicos habían identificado un nódulo localizado en una etapa inicial y que, tras las evaluaciones correspondientes, le recomendaron avanzar con una intervención.

El Papa señaló que seguirá las indicaciones de los profesionales que lo atienden.

La gira por la Argentina sigue prevista para noviembre

La intervención médica se produce a menos de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Hasta el momento, la gira no fue suspendida y continúa en pie. Sin embargo, la posibilidad de que el Papa cumpla con todos los compromisos previstos dependerá de su evolución después de la operación y de las recomendaciones que reciba del equipo médico.

El Pontífice pidió oraciones por el viaje, mientras se aguarda información oficial sobre su recuperación y sobre eventuales modificaciones en su agenda.

Por ahora, la Santa Sede no anunció cambios en el cronograma. La evolución clínica de León XIV será determinante para establecer si podrá retomar sus actividades habituales y viajar según lo previsto.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Será intervenido quirúrgicamente en Roma por un nódulo pulmonar.
  • Hospitalización: La cirugía se realizará en el Policlínico Gemelli, con una recuperación estimada de una semana.
  • Gira apostólica: La intervención se produce semanas antes de una gira que incluye Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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