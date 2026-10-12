Jésica Cirio fue mamá por segunda vez y sorprendió a todos con el particular nombre que eligió para su hijo

Por el momento Jésica Cirio no se expresó públicamente sobre el nacimiento de su segundo hijo. Cabe recordar que la modelo mantiene sus redes sociales cerradas desde hace varios meses, en medio de los distintos escándalos que la tuvieron en el centro de la escena mediática.

Mientras tanto, la elección del nombre del recién nacido también dio lugar a la curiosidad por su significado. Kimi es una denominación poco frecuente en el país que, según algunas interpretaciones, se vincula con conceptos como “noble” o “príncipe”.

Con la llegada del pequeño, la familia suma un nuevo integrante y Chloe, la hija de ocho años que Jésica Cirio tuvo con el empresario Martín Insaurralde, se convirtió en hermana mayor.

Así, la conductora recibió a su segundo hijo y comenzó una nueva etapa personal junto a Nicolás Trombino, con quien había compartido la noticia del embarazo meses atrás. Aunque todavía no hubo declaraciones públicas de la flamante mamá, el nacimiento de Kimi ya despertó repercusión y dejó uno de los datos más comentados de la jornada: el particular nombre elegido para el bebé.

Quién es Nicolás Trombino, la actual pareja de Jésica Cirio

La llegada del segundo hijo de Jésica Cirio puso el foco en Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a la modelo y con quien comenzó una nueva etapa sentimental y familiar. Alejado de las cámaras y del mundo del espectáculo, el padre del bebé mantiene un perfil bajo y elige preservar su intimidad.

Trombino está vinculado al rubro alimenticio y, según trascendió, es propietario de un supermercado mayorista. Además, se dedica al negocio de la distribución de alimentos, una actividad que desarrolla lejos de la exposición mediática que suele rodear a su pareja.

La relación entre ambos empezó a conocerse públicamente durante 2025, aunque fue en abril de 2026 cuando Cirio confirmó una noticia que cambiaría sus vidas: estaba embarazada de su segundo hijo. En aquel momento, la conductora reconoció que la llegada del bebé no estaba en los planes de la pareja, pero que la noticia los había llenado de felicidad.

“Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”, expresó entonces al referirse al embarazo.

Por aquel entonces, la modelo también dejó en claro que ambos todavía estaban organizando su vida en común y que preferían manejarse con discreción. Después de atravesar años de intensa exposición pública, Jésica Cirio eligió resguardar los detalles de su intimidad y compartir solo algunos aspectos de su presente personal.

En cuanto a Nicolás Trombino, el empresario ya es padre de un hijo de una relación anterior. Con el nacimiento del bebé, la pareja inicia una nueva etapa familiar, marcada por la llegada de su primer hijo en común.