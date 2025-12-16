Triángulo de las Bermudas: cuál es la nueva y misteriosa aparición que sorprendió a científicos
Científicos de un equipo internacional, incluidos especialistas del Carnegie Science en Washington, descubrieron fenómenos inesperados bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas
Científicos internacionales descubren una enorme estructura de roca bajo las Bermudas que desafía lo conocido sobre la geología de la zona.
ElTriángulo de las Bermudasvolvió a ser noticia por un nuevo misterio, pero esta vez no tiene que ver con barcos ni aviones desaparecidos. A decenas de kilómetros bajo el océano, un equipo internacional de científicos descubrió una gigantesca estructura de roca que desafía todo lo que se creía conocer sobre la geología de la zona.
Se trata de una capa de más de 20 kilómetros de espesor ubicada entre la base de la corteza oceánica y el manto terrestre, formando una estructura intermedia completamente inusual. Según los investigadores, nunca antes se había encontrado algo así en ninguna otra parte del planeta.
El hallazgo fue liderado por el sismólogo William Frazer, del Carnegie Science, y se descubrió a través delanálisis de ondas sísmicas generadas por terremotos lejanos. A medida que estas ondas atravesaban la región, los científicos detectaron desviaciones que revelaron la existencia de un material menos denso que la roca circundante, indicando la presencia de esta capa anómala.
“Normalmente uno esperaría encontrar la corteza oceánica y luego el manto, pero bajo las Bermudas hay una capa adicional que se emplaza dentro de la placa tectónica sobre la que se asienta la isla”, explicó Frazer en el estudio publicado en Geophysical Research Letters.
Aunque su origen exacto sigue siendo un misterio, los expertos creen que podría estar vinculado con la antigua actividad volcánica de la zona. Los registros indican que la última erupción importante ocurrió hace unos 31 millones de años, y parte del material volcánico podría haberse infiltrado bajo la corteza, solidificándose en esta inusual formación.
Esta estructura, más liviana que la roca circundante, podría explicar un fenómeno geológico conocido como “oleaje oceánico” que mantiene elevada la meseta donde emergen las islas, a pesar de la ausencia de volcanes activos en la región, similar a lo que ocurre en Hawái. Además, este descubrimiento permite comprender mejor la dinámica interna de la Tierra y cómo se forman islas oceánicas que no están asociadas a puntos calientes volcánicos activos.
El Triángulo de las Bermudas es una zona del océano Atlántico delimitada aproximadamente entre Miami, Puerto Rico y las islas Bermudas, conocida desde hace décadas por el supuesto número elevado de desapariciones de barcos y aviones.
Aunque muchas de estas historias han alimentado leyendas y teorías sobrenaturales, descubrimientos como el de esta gigantesca estructura de roca muestran que los misterios de la región también pueden tener explicaciones científicas, escondidas bajo sus aguas.
Las misteriosas desapariciones del Triángulo de las Bermudas
A lo largo del siglo XX, en esta región del océano Atlántico se reportaron decenas de desapariciones en circunstancias extrañas. Uno de los casos más emblemáticos fue el del USS Cyclops, un buque de 165 metros de largo que se extravió en 1918 con 306 tripulantes a bordo sin dejar rastros ni emitir señales de emergencia. Otros casos salientes fueron:
Vuelo 19 (1945): cinco aviones de combate de la Marina de EE.UU. desaparecieron durante una misión de entrenamiento. También se perdió el hidroavión enviado a buscarlos. Es uno de los episodios más mencionados en libros y documentales.
Star Tiger (1948): un avión comercial de British South American Airways desapareció en ruta hacia Bermudas con 31 personas a bordo. Nunca se encontraron restos.
Star Ariel (1949): otro avión del mismo modelo que el Star Tiger desapareció en un vuelo similar, también sin dejar rastros.
SS Marine Sulphur Queen (1963): un buque tanque de 160 metros que transportaba azufre líquido desapareció con 39 tripulantes. Solo se hallaron restos menores.