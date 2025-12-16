Triángulo de las Bermudas: cuál es la nueva y misteriosa aparición que sorprendió a científicos

Aunque su origen exacto sigue siendo un misterio, los expertos creen que podría estar vinculado con la antigua actividad volcánica de la zona. Los registros indican que la última erupción importante ocurrió hace unos 31 millones de años, y parte del material volcánico podría haberse infiltrado bajo la corteza, solidificándose en esta inusual formación.

perfil-geologica-ilas-bermudas_97

Esta estructura, más liviana que la roca circundante, podría explicar un fenómeno geológico conocido como “oleaje oceánico” que mantiene elevada la meseta donde emergen las islas, a pesar de la ausencia de volcanes activos en la región, similar a lo que ocurre en Hawái. Además, este descubrimiento permite comprender mejor la dinámica interna de la Tierra y cómo se forman islas oceánicas que no están asociadas a puntos calientes volcánicos activos.

El Triángulo de las Bermudas es una zona del océano Atlántico delimitada aproximadamente entre Miami, Puerto Rico y las islas Bermudas, conocida desde hace décadas por el supuesto número elevado de desapariciones de barcos y aviones.

Aunque muchas de estas historias han alimentado leyendas y teorías sobrenaturales, descubrimientos como el de esta gigantesca estructura de roca muestran que los misterios de la región también pueden tener explicaciones científicas, escondidas bajo sus aguas.

Las misteriosas desapariciones del Triángulo de las Bermudas

USS Cyclops

A lo largo del siglo XX, en esta región del océano Atlántico se reportaron decenas de desapariciones en circunstancias extrañas. Uno de los casos más emblemáticos fue el del USS Cyclops, un buque de 165 metros de largo que se extravió en 1918 con 306 tripulantes a bordo sin dejar rastros ni emitir señales de emergencia. Otros casos salientes fueron: