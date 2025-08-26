Triángulo de las Bermudas: un científico reveló el secreto que hay detrás de las desapariciones

Boxall también sostuvo que el tamaño del barco no siempre es garantía de seguridad. “Cuanto más grande es, más daños causa”, explicó. Según su análisis, una ola puede levantar una embarcación entre dos picos, dejando el casco sin apoyo y provocando que se parta.
En el caso del USS Cyclops, su equipo construyó un modelo a escala del barco y comprobó que una ola gigante podría haberlo destruido de forma tan rápida que nadie a bordo tuvo tiempo de reaccionar.
Triángulo de las Bermudas: descartan que las desapariciones sean por agujeros negros u ovnis
triangulobermudas-1200x720
Boxall además rechazó las explicaciones sobrenaturales que persisten desde hace décadas. “No hay evidencia de portales interdimensionales, agujeros negros ni naves extraterrestres. Si hubiera un agujero negro en el Atlántico, no estaríamos teniendo esta conversación”, afirmó.
Aunque el origen exacto de estas olas aún no se comprende del todo, se cree que se forman cuando coinciden varias tormentas o cuando múltiples frentes de onda se superponen en un mismo punto, generando una acumulación de energía impredecible.
Las desapariciones que alimentaron el mito del Triángulo de las Bermudas
-
USS Cyclops (1918): el caso más emblemático. Un buque de 165 metros con 306 personas a bordo desapareció sin dejar rastro mientras viajaba de Brasil a Baltimore. Nunca se hallaron restos ni se emitió una señal de auxilio.
-
Vuelo 19 (1945): cinco aviones de combate de la Marina de EE.UU. desaparecieron durante una misión de entrenamiento. También se perdió el hidroavión enviado a buscarlos. Es uno de los episodios más mencionados en libros y documentales.
-
Star Tiger (1948): un avión comercial de British South American Airways desapareció en ruta hacia Bermudas con 31 personas a bordo. Nunca se encontraron restos.
-
Star Ariel (1949): otro avión del mismo modelo que el Star Tiger desapareció en un vuelo similar, también sin dejar rastros.
-
SS Marine Sulphur Queen (1963): un buque tanque de 160 metros que transportaba azufre líquido desapareció con 39 tripulantes. Solo se hallaron restos menores.