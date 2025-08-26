En vivo Radio La Red
Triángulo de las Bermudas: un científico reveló el secreto que hay detrás de las desapariciones

Durante décadas, esta zona del Atlántico alimentó todo tipo de teorías que intentaban explicar la misteriosa desaparición de barcos y aviones: desde agujeros negros hasta abducciones extraterrestres. Ahora, un científico británico asegura haber encontrado la verdadera causa.

Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas fue sinónimo de misterio. La desaparición de barcos, aviones y personas en esta zona del Atlántico alimentó todo tipo de teorías: desde portales a otras dimensiones hasta abducciones extraterrestres. Sin embargo, una nueva mirada científica propone una explicación más terrenal: las olas gigantes.

A lo largo del siglo XX, en esta región del océano Atlántico delimitada por Miami (Estados Unidos), las islas Bermudas y Puerto Rico, se reportaron decenas de desapariciones en circunstancias extrañas. Uno de los casos más emblemáticos fue el del USS Cyclops, un buque de 165 metros de largo que desapareció en 1918 con 306 tripulantes a bordo sin dejar rastros ni emitir señales de emergencia.

Para el Dr. Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, muchas de estas desapariciones tienen una causa natural. Según explicó al Daily Mail, se trataría de olas gigantes, también conocidas como olas de tormenta extremas.

Son empinadas y altas; hemos medido olas de más de 30 metros”, aseguró. Al mismo tiempo argumentó que estas pueden formarse de manera repentina y desde direcciones opuestas al viento, lo que las vuelve difíciles de prever. “Un barco atrapado por una de estas olas podría hundirse en dos o tres minutos”, agregó.

Boxall también sostuvo que el tamaño del barco no siempre es garantía de seguridad. “Cuanto más grande es, más daños causa”, explicó. Según su análisis, una ola puede levantar una embarcación entre dos picos, dejando el casco sin apoyo y provocando que se parta.

En el caso del USS Cyclops, su equipo construyó un modelo a escala del barco y comprobó que una ola gigante podría haberlo destruido de forma tan rápida que nadie a bordo tuvo tiempo de reaccionar.

Triángulo de las Bermudas: descartan que las desapariciones sean por agujeros negros u ovnis

Boxall además rechazó las explicaciones sobrenaturales que persisten desde hace décadas. “No hay evidencia de portales interdimensionales, agujeros negros ni naves extraterrestres. Si hubiera un agujero negro en el Atlántico, no estaríamos teniendo esta conversación”, afirmó.

Aunque el origen exacto de estas olas aún no se comprende del todo, se cree que se forman cuando coinciden varias tormentas o cuando múltiples frentes de onda se superponen en un mismo punto, generando una acumulación de energía impredecible.

Las desapariciones que alimentaron el mito del Triángulo de las Bermudas

  • USS Cyclops (1918): el caso más emblemático. Un buque de 165 metros con 306 personas a bordo desapareció sin dejar rastro mientras viajaba de Brasil a Baltimore. Nunca se hallaron restos ni se emitió una señal de auxilio.

  • Vuelo 19 (1945): cinco aviones de combate de la Marina de EE.UU. desaparecieron durante una misión de entrenamiento. También se perdió el hidroavión enviado a buscarlos. Es uno de los episodios más mencionados en libros y documentales.

  • Star Tiger (1948): un avión comercial de British South American Airways desapareció en ruta hacia Bermudas con 31 personas a bordo. Nunca se encontraron restos.

  • Star Ariel (1949): otro avión del mismo modelo que el Star Tiger desapareció en un vuelo similar, también sin dejar rastros.

  • SS Marine Sulphur Queen (1963): un buque tanque de 160 metros que transportaba azufre líquido desapareció con 39 tripulantes. Solo se hallaron restos menores.

