Triángulo de las Bermudas: un científico reveló el secreto que hay detrás de las desapariciones

Boxall también sostuvo que el tamaño del barco no siempre es garantía de seguridad. “Cuanto más grande es, más daños causa”, explicó. Según su análisis, una ola puede levantar una embarcación entre dos picos, dejando el casco sin apoyo y provocando que se parta.

En el caso del USS Cyclops, su equipo construyó un modelo a escala del barco y comprobó que una ola gigante podría haberlo destruido de forma tan rápida que nadie a bordo tuvo tiempo de reaccionar.

Triángulo de las Bermudas: descartan que las desapariciones sean por agujeros negros u ovnis

triangulobermudas-1200x720

Boxall además rechazó las explicaciones sobrenaturales que persisten desde hace décadas. “No hay evidencia de portales interdimensionales, agujeros negros ni naves extraterrestres. Si hubiera un agujero negro en el Atlántico, no estaríamos teniendo esta conversación”, afirmó.

Aunque el origen exacto de estas olas aún no se comprende del todo, se cree que se forman cuando coinciden varias tormentas o cuando múltiples frentes de onda se superponen en un mismo punto, generando una acumulación de energía impredecible.

Las desapariciones que alimentaron el mito del Triángulo de las Bermudas

triangulo-de-lasbermudas