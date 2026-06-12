En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Trombosis
Salud
Salud

Trombosis venosa profunda: síntomas, causas y por qué puede ser grave si no se detecta a tiempo

La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección silenciosa que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero que en algunos casos deriva en complicaciones graves.

Banner Seguinos en google DESK
La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección silenciosa que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo

La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección silenciosa que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero que en algunos casos deriva en complicaciones graves.

La trombosis venosa profunda (TVP) es una de las principales preocupaciones de la medicina cardiovascular por su carácter silencioso y sus posibles consecuencias graves o incluso mortales. Se trata de la formación de un coágulo (trombo) en las venas profundas, por lo general en las piernas, que puede obstruir parcial o totalmente el flujo sanguíneo.

Leé también Culebrilla: qué es, por qué aparece, cómo se cura y cuándo puede ser peligrosa
El Herpes Zóster, identificado en el saber popular como culebrilla, es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster

El médico Alberto Sanagustín, en su canal de YouTube, advierte que el principal riesgo de esta afección aparece cuando el coágulo se vuelve inestable y se desprende.

En ese caso, circula por el torrente sanguíneo y puede desplazarse hacia otras zonas del cuerpo. Si alcanza los pulmones, bloquea la circulación pulmonar y genera una emergencia médica, ya que impide el correcto intercambio de oxígeno y puede provocar complicaciones graves e incluso mortales.

Trombosis venosa profunda: síntomas y señales de alerta

Embed

El gran problema de la trombosis venosa profunda es que muchas veces no da señales claras. Hasta el 50% de los casos puede ser asintomático o presentar molestias muy leves.

Cuando aparecen, los síntomas suelen incluir hinchazón en una pierna, dolor al tacto, cambios en la coloración de la piel, rojiza o azulada, y aumento de la temperatura local. Un signo de alerta es la diferencia de tamaño entre ambas piernas, si la pantorrilla afectada mide alrededor de tres centímetros más que la otra, puede haber sospecha de TVP.

También pueden presentarse síntomas como dificultad para respirar o dolor en el pecho, lo que podría indicar que el coágulo ya se desplazó hacia los pulmones.

Causas y factores de riesgo de la trombosis venosa profunda

trombosis-piernas-sintomas

La aparición de un trombo no es casual. Existen factores que aumentan el riesgo, como la edad, especialmente a partir de los 60 años, la obesidad, el tabaquismo y antecedentes genéticos de coagulación. También influye la inmovilidad prolongada, como cirugías, internaciones o el uso de yesos.

En ese contexto aparece el llamado “síndrome de la clase turista”, asociado a vuelos largos en los que las personas permanecen mucho tiempo sentadas, lo que favorece la formación de coágulos.

Prevención de la trombosis venosa profunda

trombo

La prevención es clave. El médico Alberto Sanagustín recomienda evitar el sedentarismo y mantener la movilidad, con caminatas y ejercicios simples de piernas para mejorar la circulación. En la misma línea, el especialista destaca la importancia de la actividad física cotidiana como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de formación de coágulos.

En caso de diagnóstico, el tratamiento se basa en anticoagulantes, que impiden que el coágulo crezca o se desprenda. En situaciones graves, puede requerirse cirugía o la colocación de filtros en la vena cava para evitar que el trombo llegue al corazón o a los pulmones.

Finalmente, el médico advierte que nunca debe masajearse una pierna hinchada ante la sospecha de TVP, ya que esta práctica puede favorecer el desprendimiento del coágulo. Ante cualquier síntoma, la consulta médica debe ser inmediata.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Trombosis Salud Hacks
Notas relacionadas
Orzuelo: qué lo provoca, cuáles son sus síntomas y cómo curarlo
Escándalo total: se supo de qué murió la famosa cocinera de 46 años
Netflix estrena "Villaflor", la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar