Trombosis venosa profunda: síntomas, causas y por qué puede ser grave si no se detecta a tiempo

El gran problema de la trombosis venosa profunda es que muchas veces no da señales claras. Hasta el 50% de los casos puede ser asintomático o presentar molestias muy leves.

Cuando aparecen, los síntomas suelen incluir hinchazón en una pierna, dolor al tacto, cambios en la coloración de la piel, rojiza o azulada, y aumento de la temperatura local. Un signo de alerta es la diferencia de tamaño entre ambas piernas, si la pantorrilla afectada mide alrededor de tres centímetros más que la otra, puede haber sospecha de TVP.

También pueden presentarse síntomas como dificultad para respirar o dolor en el pecho, lo que podría indicar que el coágulo ya se desplazó hacia los pulmones.

Causas y factores de riesgo de la trombosis venosa profunda

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La aparición de un trombo no es casual. Existen factores que aumentan el riesgo, como la edad, especialmente a partir de los 60 años, la obesidad, el tabaquismo y antecedentes genéticos de coagulación. También influye la inmovilidad prolongada, como cirugías, internaciones o el uso de yesos.

En ese contexto aparece el llamado “síndrome de la clase turista”, asociado a vuelos largos en los que las personas permanecen mucho tiempo sentadas, lo que favorece la formación de coágulos.

Prevención de la trombosis venosa profunda

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La prevención es clave. El médico Alberto Sanagustín recomienda evitar el sedentarismo y mantener la movilidad, con caminatas y ejercicios simples de piernas para mejorar la circulación. En la misma línea, el especialista destaca la importancia de la actividad física cotidiana como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de formación de coágulos.

En caso de diagnóstico, el tratamiento se basa en anticoagulantes, que impiden que el coágulo crezca o se desprenda. En situaciones graves, puede requerirse cirugía o la colocación de filtros en la vena cava para evitar que el trombo llegue al corazón o a los pulmones.

Finalmente, el médico advierte que nunca debe masajearse una pierna hinchada ante la sospecha de TVP, ya que esta práctica puede favorecer el desprendimiento del coágulo. Ante cualquier síntoma, la consulta médica debe ser inmediata.