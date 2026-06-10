Orzuelo: qué lo provoca, cuáles son sus síntomas y cómo curarlo

Por ese motivo, recomienda adoptar hábitos de higiene adecuados, evitar compartir elementos de uso personal como toallas, cosméticos o lentes de contacto y extremar los cuidados de limpieza de estos últimos antes de colocarlos.

Cómo tratar un orzuelo

orzuelo-tratamiento

Según el doctor Moya, las principales medidas para combatir el orzuelo son:

Aplicar compresas tibias estériles sobre la zona afectada.

sobre la zona afectada. Realizar masajes suaves tres o cuatro veces al día.

Estas recomendaciones ayudan a favorecer el drenaje de la lesión, reducir la inflamación y aliviar las molestias.

Si el cuadro no mejora con estos cuidados, el profesional puede indicar antibióticos tópicos en forma de gotas o ungüentos. Entre los medicamentos habitualmente utilizados se encuentran la tobramicina y la dexametasona. En casos excepcionales, cuando el tratamiento médico no resulta suficiente, puede ser necesaria una pequeña incisión para facilitar el drenaje.

Qué no se debe hacer

Una de las recomendaciones más importantes es evitar apretar o exprimir la lesión. Sobre este punto, el doctor Moya advierte: "Si por alguna razón tiene la tentación de apretar o exprimir el orzuelo, no lo haga; si lo hace, podría empeorar la infección y extender las bacterias".

Ante la persistencia de los síntomas, un aumento de la hinchazón o cualquier alteración en la visión, se recomienda consultar con un especialista para obtener un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado.