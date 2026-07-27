El dólar mayorista se mantuvo cerca de los $1.500 y el mercado sigue atento al tipo de cambio

Durante la jornada, el volumen negociado en futuros alcanzó aproximadamente los US$ 1.181 millones.

En el mercado minorista, el dólar oficial cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor, el dólar tarjeta para consumos en el exterior se ubicó en $1.976. En tanto, el promedio elaborado por el Banco Central entre distintas entidades financieras mostró una cotización de $1.520,47 para la venta.

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal

En los mercados paralelos, el dólar blue avanzó hasta los $1.560 para la venta y marcó un nuevo récord nominal. La cotización acumuló una suba de $15 respecto del cierre del viernes.

En los mercados paralelos, el dólar blue avanzó hasta los $1.560 para la venta y marcó un nuevo récord nominal. (Foto: archivo)

Entre los dólares financieros, el dólar MEP se mantuvo en $1.532,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% y cerró en $1.597,93.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó que el dólar mayorista alcanzará los $1.673 en diciembre y se ubicará cerca de los $1.805 en los próximos doce meses.

El mercado también sigue las señales de las calificadoras

Además de la evolución cambiaria, los inversores continúan analizando la reciente mejora en la calificación soberana de la Argentina por parte de Moody's. La agencia elevó la nota del país desde Caa1 hasta B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

La decisión se sumó a las mejoras adoptadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que también habían revisado favorablemente la evaluación sobre la deuda argentina.