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El dólar mayorista se mantuvo cerca de los $1.500 y el mercado sigue atento al tipo de cambio

La cotización oficial mayorista cerró en $1.497 para la venta, mientras los inversores monitorean las expectativas cambiarias, el escenario internacional y las señales del Gobierno tras las declaraciones sobre el futuro del dólar.

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El dólar mayorista operó este lunes bajo presión

El dólar mayorista operó este lunes bajo presión, aunque no logró superar la barrera de los $1.500. (Foto: archivo)

El dólar mayorista operó este lunes bajo presión, aunque no logró superar la barrera de los $1.500, en una jornada marcada por la atención del mercado sobre la evolución del tipo de cambio, las recientes declaraciones oficiales y el contexto financiero internacional.

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El Gobierno envió al Congreso la reforma de Inocencia Fiscal para ampliar el ingreso de dólares al sistema. (Foto: archivo)

La cotización oficial mayorista finalizó estable en $1.497 para la venta, ubicándose a 22,9% del límite superior de la banda cambiaria, que se encuentra en $1.839,93. En el segmento de contado se negociaron casi US$ 596,6 millones.

Entre los d&oacute;lares financieros, el d&oacute;lar MEP se mantuvo en $1.532,81, mientras que el contado con liquidaci&oacute;n (CCL) retrocedi&oacute; 0,1% y cerr&oacute; en $1.597,93. (Foto: archivo)

Entre los dólares financieros, el dólar MEP se mantuvo en $1.532,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% y cerró en $1.597,93. (Foto: archivo)

La jornada estuvo atravesada por las repercusiones generadas luego de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el rumbo futuro del tipo de cambio. En ese contexto, el Gobierno buscó despejar expectativas vinculadas a una eventual modificación del esquema cambiario, mientras los operadores siguieron de cerca la llegada al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y los movimientos internacionales del precio del petróleo.

Los futuros anticipan una suba gradual del tipo de cambio

Los contratos de dólar futuro registraron variaciones positivas de hasta 0,1% para los vencimientos de 2026. Según las operaciones del mercado, los inversores proyectan que el tipo de cambio mayorista se ubicará en torno a $1.496,5 hacia fines de julio y cerca de $1.640 en diciembre.

Durante la jornada, el volumen negociado en futuros alcanzó aproximadamente los US$ 1.181 millones.

En el mercado minorista, el dólar oficial cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor, el dólar tarjeta para consumos en el exterior se ubicó en $1.976. En tanto, el promedio elaborado por el Banco Central entre distintas entidades financieras mostró una cotización de $1.520,47 para la venta.

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal

En los mercados paralelos, el dólar blue avanzó hasta los $1.560 para la venta y marcó un nuevo récord nominal. La cotización acumuló una suba de $15 respecto del cierre del viernes.

En los mercados paralelos, el d&oacute;lar blue avanz&oacute; hasta los $1.560 para la venta y marc&oacute; un nuevo r&eacute;cord nominal. (Foto: archivo)

En los mercados paralelos, el dólar blue avanzó hasta los $1.560 para la venta y marcó un nuevo récord nominal. (Foto: archivo)

Entre los dólares financieros, el dólar MEP se mantuvo en $1.532,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% y cerró en $1.597,93.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó que el dólar mayorista alcanzará los $1.673 en diciembre y se ubicará cerca de los $1.805 en los próximos doce meses.

El mercado también sigue las señales de las calificadoras

Además de la evolución cambiaria, los inversores continúan analizando la reciente mejora en la calificación soberana de la Argentina por parte de Moody's. La agencia elevó la nota del país desde Caa1 hasta B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

La decisión se sumó a las mejoras adoptadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que también habían revisado favorablemente la evaluación sobre la deuda argentina.

En pocas palabras

  • Dólar mayorista: Se mantuvo cerca de los $1.500, operando a $1.497 para la venta.
  • Expectativas: El mercado sigue atento a las declaraciones oficiales y al escenario internacional.
  • Dólar blue: Alcanzó un nuevo máximo nominal al cotizar a $1.560 para la venta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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