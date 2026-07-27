Martín Migueles rompió el silencio tras el robo y lanzó una fuerte acusación contra Icardi: "Fue..."

El relato puso el foco especialmente en el estado emocional de las hijas de Wanda y Mauro, quienes se encontraban en la propiedad italiana cuando ocurrió el robo. Según la información que se conoció tras el episodio, los menores no sufrieron heridas, aunque el asalto generó un fuerte momento de tensión y preocupación para toda la familia. Colosimo fue quien dio aviso de lo que estaba ocurriendo y posteriormente contó públicamente que tanto ella como sus nietos estaban bien.

A esa situación se sumó otro dato delicado relacionado con Wanda y su tratamiento. “Y uno de los capítulos más fuerteses el siguiente: 'Wanda se está quedando sin la medicina de su enfermedad, que le dan en Argentina cada mes, las chicas lloran y lloran y no quieren comer'", agregó.

La situación familiar, de esta manera, aparece atravesada por varios frentes al mismo tiempo: el impacto del robo, la necesidad de recuperar documentación esencial para los chicos y las tensiones que desde hace tiempo mantienen Wanda e Icardi en torno a su vínculo y a la organización familiar.

En ese contexto, Migueles también habría hecho referencia a un supuesto comportamiento de Icardi hacia sus hijas a través de mensajes. “Mauro, en la boca de Martín, fue también violento por mensajes. 'Él ya sabe, esto no lo leí bien hace un rato, él ya sabe el deseo de las nenas y fue violento con ellas por mensajes'", agregó.

Las declaraciones se conocen mientras la investigación por el robo continúa en Italia. Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y una de las principales líneas de investigación apunta a que los delincuentes podrían haber contado con información previa sobre la distribución de la vivienda, ya que se dirigieron directamente hacia determinados sectores de la casa.

Cuál fue la feroz acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi por la situación de sus hijas

Wanda Nara volvió a cargar contra Mauro Icardi en el marco de la disputa judicial y personal que atraviesan, esta vez con mensajes directos sobre la compensación económica, su rol como padre y la situación de las hijas que comparten.

En distintas publicaciones en redes, la empresaria reaccionó al posteo de Icardi sobre el proceso de divorcio que ambos llevan adelante en Italia y cuestionó sus afirmaciones respecto a la compensación. Wanda subrayó que aún falta la resolución definitiva de la Justicia italiana y dejó en claro que el jugador deberá acatar lo que disponga el fallo final.

"Hoy la justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico: yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde", expresó Wanda, marcando su desacuerdo con la interpretación de su expareja, quien había asegurado públicamente que la Justicia italiana lo había favorecido.

La empresaria también aprovechó para señalarlo por la situación de sus hijas y reclamarle por la falta de documentación: "Baby, busca trabajo y deja de pensar en mí en tus vacaciones. Piensa en TUS hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron su tristeza por tu negativa a darles lo que les ROBARON. ¿Qué extraño, no? ¿Parece que las personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor?".

Con tono firme, agregó: "Yo tengo pasaporte, ellas NO, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Busca trabajo y cumple como padre".

En otra historia, Wanda siguió con su descargo y profundizó su malestar por la situación de las menores: "Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a volver sin sus hermanas".

"Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio cuando un adulto solo genera más violencia, maltrato y dolor a sus propios hijos", aseguró, aludiendo a la intervención judicial que acompaña el pedido de las chicas de regresar a su rutina y apuntando contra quien, según ella, estaría generando más sufrimiento.