Sheinbaum negó una supuesta campaña contra Argentina y se refirió a los dichos de Milei

Sheinbaum afirmó que México también es blanco de campañas

Durante su exposición, la presidenta mexicana aseguró que, en contraste con las acusaciones de Milei, su gobierno sí enfrenta campañas críticas impulsadas desde distintos sectores, aunque aclaró que no responde con acciones similares contra otros países.

“Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que Milei acusara al gobierno de Brasil de financiar una supuesta campaña contra la Argentina durante el Mundial de 2026 y afirmara que México y el Partido Demócrata de Estados Unidos también habrían respaldado esa estrategia.

En una entrevista radial, el presidente argentino sostuvo que esa supuesta operación estuvo vinculada a críticas difundidas en redes sociales sobre el desempeño del seleccionado argentino durante el torneo.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”, afirmó Milei.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que Milei acusara al gobierno de Brasil de financiar una supuesta campaña contra la Argentina durante el Mundial de 2026. (Foto: archivo)

Un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas

Las acusaciones se conocieron en medio de un nuevo episodio de tensión entre Argentina y Brasil. La relación bilateral atravesó un momento de conflicto luego de que la Cancillería brasileña convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras declaraciones de Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, lo acusó de impulsar el socialismo en América Latina y cuestionó también al juez Alexandre de Moraes, quien estuvo al frente del proceso judicial que derivó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.