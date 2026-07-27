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Campaña contra Argentina

Sheinbaum negó una supuesta campaña contra Argentina y se refirió a los dichos de Milei

La presidenta de México aseguró que las declaraciones del mandatario argentino son falsas y afirmó que su gobierno respeta el principio de no intervención en asuntos internos de otros países.

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La presidenta de México aseguró que las declaraciones del mandatario argentino son falsas y afirmó que su gobierno respeta el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. (Foto: archivo)

La presidenta de México aseguró que las declaraciones del mandatario argentino son falsas y afirmó que su gobierno respeta el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. (Foto: archivo)
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Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana calificó como falsas las afirmaciones del presidente argentino y aseguró que México no interviene en asuntos internos de otros países.

La presidenta de M&eacute;xico asegur&oacute; que las declaraciones del mandatario argentino son falsas y afirm&oacute; que su gobierno respeta el principio de no intervenci&oacute;n en asuntos internos de otros pa&iacute;ses. (Foto: archivo)

La presidenta de México aseguró que las declaraciones del mandatario argentino son falsas y afirmó que su gobierno respeta el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. (Foto: archivo)

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, afirmó Sheinbaum.

La dirigente mexicana sostuvo que su administración mantiene una política exterior basada en el principio de no intervención y reclamó respeto hacia las decisiones de cada nación: "Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo. Respeto”, expresó.

Sheinbaum afirmó que México también es blanco de campañas

Durante su exposición, la presidenta mexicana aseguró que, en contraste con las acusaciones de Milei, su gobierno sí enfrenta campañas críticas impulsadas desde distintos sectores, aunque aclaró que no responde con acciones similares contra otros países.

“Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que Milei acusara al gobierno de Brasil de financiar una supuesta campaña contra la Argentina durante el Mundial de 2026 y afirmara que México y el Partido Demócrata de Estados Unidos también habrían respaldado esa estrategia.

En una entrevista radial, el presidente argentino sostuvo que esa supuesta operación estuvo vinculada a críticas difundidas en redes sociales sobre el desempeño del seleccionado argentino durante el torneo.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”, afirmó Milei.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que Milei acusara al gobierno de Brasil de financiar una supuesta campa&ntilde;a contra la Argentina durante el Mundial de 2026. (Foto: archivo)

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron luego de que Milei acusara al gobierno de Brasil de financiar una supuesta campaña contra la Argentina durante el Mundial de 2026. (Foto: archivo)

Un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas

Las acusaciones se conocieron en medio de un nuevo episodio de tensión entre Argentina y Brasil. La relación bilateral atravesó un momento de conflicto luego de que la Cancillería brasileña convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras declaraciones de Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, lo acusó de impulsar el socialismo en América Latina y cuestionó también al juez Alexandre de Moraes, quien estuvo al frente del proceso judicial que derivó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

En pocas palabras

  • Claudia Sheinbaum: Rechazó las acusaciones de Javier Milei sobre una campaña contra Argentina.
  • Principio de no intervención: México respeta la autodeterminación de los pueblos y no se involucra en asuntos internos.
  • Tensiones diplomáticas: Las declaraciones surgen en un contexto de conflicto entre Argentina y Brasil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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