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El truco viral para aislar las ventanas del frío y mantener el calor en casa este invierno

Descubrí este truco para aislar las ventanas y mantener el calor en casa que cada vez más personas aplican para enfrentar el frío sin gastar de más.

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Cuál es el truco viral para aislar las ventanas del frío y mantener el calor en casa este invierno. (Foto: Archivo)

Cuál es el truco viral para aislar las ventanas del frío y mantener el calor en casa este invierno. (Foto: Archivo)

Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de hogares buscan alternativas para reducir el impacto del frío sin que eso implique un aumento considerable en el consumo de energía. En ese contexto, una técnica que nació en los países nórdicos comenzó a llamar la atención por su simplicidad y bajo costo. Se trata de un truco casero que permite aislar las ventanas y mantener el calor en casa utilizando un elemento económico y fácil de conseguir.

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La propuesta se volvió viral en redes sociales durante los últimos inviernos y volvió a cobrar protagonismo este año debido al aumento de los costos asociados a la calefacción. Aunque no reemplaza a las soluciones profesionales de aislamiento térmico, sí ofrece una ayuda adicional para mejorar el confort dentro del hogar y reducir la sensación de frío que suele ingresar a través de los vidrios.

El método que utilizan en Finlandia para combatir el frío

Finlandia es uno de los países donde las temperaturas invernales pueden alcanzar niveles extremadamente bajos durante varios meses al año. Debido a esas condiciones climáticas, sus habitantes desarrollaron diferentes estrategias para conservar el calor dentro de las viviendas.

Una de las más difundidas consiste en colocar papel de burbujas directamente sobre las ventanas. Este material, ampliamente utilizado para embalar objetos, posee pequeñas cámaras de aire que funcionan como una barrera adicional entre el exterior y el interior.

La lógica detrás de este sistema es sencilla. El aire atrapado dentro de cada burbuja dificulta la transferencia de temperatura, lo que ayuda a disminuir la pérdida de calor y reduce el ingreso del frío desde el exterior.

Por ese motivo, muchas personas comenzaron a adoptar esta solución como un complemento para mejorar la eficiencia térmica de sus hogares durante los meses más fríos del año.

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Por qué las ventanas son uno de los principales puntos de pérdida de calor

En muchas viviendas, las ventanas representan una de las áreas más vulnerables frente a las bajas temperaturas. Incluso cuando permanecen cerradas, pueden generar pérdidas de calor debido a la diferencia térmica entre el interior y el exterior.

Los vidrios simples ofrecen poca resistencia al intercambio de temperatura. Por esa razón, es habitual que cerca de una ventana se perciba una sensación térmica más baja que en otras zonas de la misma habitación.

Además, si existen pequeñas filtraciones o marcos deteriorados, el problema puede agravarse todavía más. El aire frío encuentra espacios por donde ingresar y el calor acumulado dentro de la vivienda termina escapando lentamente.

La colocación de papel de burbujas busca justamente minimizar ese fenómeno mediante una capa adicional que contribuye a mejorar el aislamiento.

Cómo funciona el papel de burbujas sobre el vidrio

Cuando el material queda adherido a la superficie interna de la ventana, genera una cámara aislante entre el ambiente y el vidrio.

Cada burbuja contiene aire inmovilizado, un elemento que actúa como aislante natural. Gracias a esta característica, se reduce la velocidad con la que el calor se transmite hacia el exterior.

El resultado es una menor sensación de frío cerca de las ventanas y una mejor conservación de la temperatura interior.

Si bien los expertos aclaran que no se trata de una solución definitiva ni equivalente a instalar doble vidrio hermético, sí puede representar una mejora perceptible en determinadas condiciones.

La principal ventaja es que requiere una inversión mínima y puede implementarse en pocos minutos.

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Paso a paso para colocar el papel de burbujas en las ventanas

El primer paso consiste en limpiar cuidadosamente la superficie de la ventana. Es importante retirar polvo, grasa, humedad acumulada y cualquier resto de suciedad que pueda dificultar la adherencia del material. Un vidrio limpio permitirá que el papel permanezca fijo durante más tiempo.

Luego se debe medir cada paño de vidrio y cortar el papel de burbujas de acuerdo con esas dimensiones. Se recomienda dejar un pequeño margen para facilitar la colocación y asegurar una cobertura adecuada.

Con ayuda de un pulverizador, se debe aplicar una fina capa de agua sobre la cara interior de la ventana. No es necesario utilizar pegamentos ni adhesivos especiales. El agua será suficiente para que el material se adhiera correctamente.

Con la parte de las burbujas orientada hacia el vidrio, se debe apoyar el plástico sobre la superficie húmeda. Posteriormente, hay que presionar suavemente con las manos para eliminar bolsas de aire y lograr una fijación uniforme.

Una vez instalado, conviene verificar que no existan sectores desprendidos. Si alguna zona se despega, basta con volver a humedecer ligeramente el vidrio y presionar nuevamente.

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