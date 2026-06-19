El invierno llega este domingo y el SMN pronostica cómo estará el tiempo toda la semana

El domingo, día en que comenzará oficialmente el invierno, las condiciones se mantendrán estables. Se espera una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 15 y cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Qué pasará la próxima semana

De acuerdo con las previsiones oficiales, la primera semana completa del invierno transcurrirá sin cambios bruscos en el AMBA. El lunes se presentará con temperaturas entre 7 y 14 grados, cielo parcialmente nublado y una baja chance de lluvias aisladas hacia la tarde.

Entre el martes y el jueves continuarán las condiciones típicas de la estación: mínimas cercanas a los 6 grados, máximas de alrededor de 14 y ausencia de precipitaciones significativas.

El escenario, por ahora, no muestra señales de una ola de frío extremo para la región metropolitana, aunque el SMN recuerda que las irrupciones de aire polar pueden producirse de manera repentina durante el invierno.

Alertas por tormentas y lluvias en varias provincias

Mientras el centro del país atraviesa jornadas relativamente tranquilas, distintas provincias permanecen bajo alerta amarilla. En Misiones, el SMN mantiene una advertencia por tormentas de variada intensidad. "Las tormentas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua, ocasional granizo y ráfagas fuertes", indicó el organismo.

Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores de forma puntual.

Lluvias, nieve y fuertes ráfagas en la Patagonia

Otra de las regiones afectadas es la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde rige una alerta por lluvias persistentes. Según el organismo nacional, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de fenómenos mixtos de lluvia y nieve.

En zonas de mayor altura, incluso podrían registrarse nevadas. La situación continuará durante el sábado, cuando además se sumará una alerta por vientos intensos.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora, generando complicaciones en rutas de montaña y reducción de visibilidad.

Vientos de más de 100 km/h en el norte argentino

Para el domingo, coincidiendo con el inicio del invierno, las advertencias meteorológicas se trasladarán hacia sectores de alta montaña del norte del país. Las provincias alcanzadas serán San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

El SMN advirtió que se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Además de la intensidad del viento, el fenómeno podría provocar polvo en suspensión y una importante disminución de la visibilidad en rutas y caminos de montaña.

Cómo será el invierno 2026 en la Argentina

El último pronóstico climático trimestral elaborado por el SMN anticipa que gran parte del centro y norte del país atravesará un invierno con temperaturas promedio superiores a las habituales.

La tendencia será más marcada en el Noroeste Argentino (NOA), especialmente en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Sin embargo, los especialistas remarcan que esto no significa ausencia de frío. El informe refleja tendencias para períodos de tres meses y no descarta episodios de frío intenso o irrupciones de aire polar durante lapsos cortos.

En tanto, gran parte de la Patagonia sur mantendría temperaturas dentro de los parámetros normales para la época.