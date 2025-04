Trucos para WhatsApp: cómo liberar espacio en el celular sin borrar mensajes ni fotos.

Administrar almacenamiento desde WhatsApp

Una de las funciones menos utilizadas, pero más potentes de WhatsApp, es el panel de Administración de almacenamiento. Esta herramienta, accesible desde ‘Configuración’ > ‘Almacenamiento y datos’ > ‘Administrar almacenamiento’, permite ver claramente qué archivos están ocupando más espacio.

Una vez dentro, la app te muestra un listado con los elementos más pesados. Podés filtrar entre videos, audios, documentos y hasta los archivos que fueron reenviados muchas veces. Esta función facilita seleccionar y eliminar únicamente aquellos archivos que ya no necesitás. Lo importante: esto no borra tus mensajes ni tus fotos guardadas. Solo se elimina el archivo específico que elijas, y el resto de tu historial sigue intacto.

WhatsApp.jpg

Detener las descargas automáticas

Por defecto, WhatsApp descarga automáticamente todos los archivos que te envían, algo que puede llenar tu memoria sin que lo notes. Desactivar esta función es clave para evitar que contenido irrelevante se acumule. Para hacerlo, andá a ‘Configuración’ > ‘Almacenamiento y datos’ > ‘Descarga automática de medios’.

Desde allí, podés definir si querés que las imágenes, audios o documentos se descarguen solo con WiFi, con datos móviles o nunca. Así, tenés control sobre qué entra realmente a tu dispositivo, y evitás que se llene de fotos de grupos o videos que no te interesan.

Papelera de WhatsApp.jpg Foto: Gentileza elEconomista

Guardar archivos importantes en la nube

Otro método muy eficiente para liberar memoria sin perder nada es mover contenido a la nube. Servicios como Google Drive, Dropbox o OneDrive ofrecen almacenamiento adicional en línea. Para usar esta opción, accedé al administrador de archivos de tu celular y localizá la carpeta de WhatsApp: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Desde allí, seleccioná los archivos que querés conservar —como fotos, videos o documentos— y transferilos a tu cuenta en la nube. Esto no afecta tu cuenta de WhatsApp ni borra nada de los chats. Simplemente estarás liberando espacio en el almacenamiento interno de tu teléfono.

WhatsApp.jpg

Duplicados y archivos temporales: los enemigos invisibles

A medida que usás WhatsApp, la aplicación genera archivos duplicados y temporales. Estos pueden surgir cuando se reenvían contenidos, se editan o se descargan varias veces. Si no los eliminás, se acumulan silenciosamente.

Herramientas como Google Files o Files by Xiaomi permiten escanear la memoria del dispositivo y localizar estos archivos ocultos. Desde allí podés borrarlos con un solo clic, sin tocar nada importante. Lo ideal es hacer esta limpieza al menos una vez por mes, para mantener el sistema ágil y ordenado.

WhatsApp.jpg

Limpiar las carpetas internas de WhatsApp

Más allá de lo visible desde la app, WhatsApp almacena contenido en carpetas internas del sistema operativo, a las que podés acceder desde el explorador de archivos del teléfono. La ruta más común en Android es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Allí encontrarás subcarpetas organizadas por tipo: imágenes, videos, audios, documentos, stickers, etc. Si bien no todas deben ser eliminadas, podés revisar el contenido y borrar lo que ya no necesitás. Estas acciones no afectan las conversaciones que ves en la app, ya que el sistema guarda versiones de respaldo y copias temporales.