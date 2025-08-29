Atención: este domingo alguien podría volverse millonario y no lo sabe

El Quini 6 nació en la década de los 80 en la provincia de Santa Fe, pero rápidamente se expandió y se transformó en uno de los sorteos más populares de la Argentina. Con transmisiones televisivas en vivo y presencia en todo el país, se consolidó como una de las loterías más esperadas cada semana.

A lo largo de su historia, ha repartido premios millonarios que cambiaron la vida de cientos de familias. Hay casos emblemáticos en los que un solo ganador se llevó fortunas inimaginables, mientras que otras veces los premios se repartieron entre varios afortunados.

La posibilidad de que el pozo quede vacante hace que el interés crezca semana tras semana. En este caso, los 5 millones de pesos acumulados generan gran expectativa.

Muchos jugadores incluso confían en cábalas, números soñados o fechas especiales para armar sus boletas, convencidos de que esta vez puede ser la suya.