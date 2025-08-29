En vivo Radio La Red
Trends
Lotería
Sorteo del Quini 6

Atención: este domingo alguien podría volverse millonario y no lo sabe

La millonaria cifra que sorteará el Quini 6 este domingo y que promete romper récords. Enterate.

Este domingo el Quini 6 de Santa Fe vuelve a ser protagonista en todo el país con un pozo millonario que mantiene en vilo a miles de apostadores. El sorteo se realizará, como es habitual, a partir de las 21:15 horas, y habrá tiempo de jugar hasta instantes antes del comienzo.

Lo que más llama la atención en esta edición es el pozo acumulado de 5 millones de pesos, una cifra que despierta ilusión, esperanza y entusiasmo en quienes buscan convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Para jugar al Quini 6 basta con acercarse a cualquiera de las agencias oficiales habilitadas en todo el país. El costo del ticket depende de la modalidad elegida: Tradicional, Revancha, Siempre Sale y otras variantes que permiten incrementar las chances de ganar.

El participante debe elegir seis números entre el 00 y el 45. Cuantos más aciertos tenga, mayor será el premio. En caso de que nadie logre el máximo, el pozo queda acumulado para la próxima jugada, lo que genera montos impactantes como el actual.

El Quini 6 nació en la década de los 80 en la provincia de Santa Fe, pero rápidamente se expandió y se transformó en uno de los sorteos más populares de la Argentina. Con transmisiones televisivas en vivo y presencia en todo el país, se consolidó como una de las loterías más esperadas cada semana.

A lo largo de su historia, ha repartido premios millonarios que cambiaron la vida de cientos de familias. Hay casos emblemáticos en los que un solo ganador se llevó fortunas inimaginables, mientras que otras veces los premios se repartieron entre varios afortunados.

La posibilidad de que el pozo quede vacante hace que el interés crezca semana tras semana. En este caso, los 5 millones de pesos acumulados generan gran expectativa.

Muchos jugadores incluso confían en cábalas, números soñados o fechas especiales para armar sus boletas, convencidos de que esta vez puede ser la suya.

